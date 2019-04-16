故事講代理孕母。（中天提供）

禹喜珍劇中患不孕症。（中天提供）

禹喜珍（左）及 李仁譓（中天提供）

中天娛樂台4月17日起每週一至週五晚間8時播出強檔韓劇《我也是媽媽》，該劇由韓星禹喜珍、李仁譓領銜主演，挑戰話題十足的「代理孕母」議題。曾演出《我是張寶利》、《月之戀人－步步驚心：麗》的禹喜珍，一反過去溫馴、和善角色，在《我也是媽媽》中挑戰反派，飾演患有不孕症的豪門媳婦，為替夫家傳宗接代，不得已找上代理孕母拚生子，未料演變成一場爭奪孩子的戰爭。

22年前台灣花系列經典作品《姻緣花》就曾大膽挑戰代理孕母題材，由潘儀君飾演的代理孕母顧小春，在懷孕過程中愛上腹中胎兒的親生父親，產子後更奪人所愛，「顧小春」一詞成為當年惡女小三的代名詞。

禹喜珍童星出身，出道超過30年，演出作品超過50部，至今仍單身的她，一直維持凍齡臉孔與曼妙身材，完全看不出已43歲。禹喜珍日前為時尚雜誌拍攝一系列美照，照片中充滿自信的她，展現聰慧、睿智的女人味。禹喜珍受訪時透露「想演出那種可以感受得到日常生活的作品，而不是脫離現實的美好故事。涵蓋現實的各種苦痛哀怨，能讓觀眾有同感作品」。

(中時 )