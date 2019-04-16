裕珍馨發送壓轎金，一大早就有信徒在排隊。（陳淑娥攝）

大甲媽將於今晚回鑾安座，在地知名餅店裕珍馨上午準備3600份壓轎金，要讓民眾平安開運、分享祝福，來自高雄的阿嬤一家人連續8年搶頭香，美國的台灣女婿入境隨俗，也跟著排隊感受熱情。

今天雖然一整天下著雨，仍不減大甲媽信徒的熱情，大甲街上一早就有信徒在等待媽祖鑾轎歸來。而以奶油酥餅聞名的裕珍馨更準備了3600份「大甲媽祖加持過的墊轎金」，上午10點開始發送。

阿嬤一家人連續8年搶得頭香，每年皆特地遠從高雄領取墊轎金，祈求大甲媽祖保佑；而光明旗艦店更有來自美國的台灣女婿，連續3年參加遶境，聽聞裕珍馨有發送墊轎金，特地來感受在地人的熱情與溫暖。

而何謂墊轎金呢？在媽祖遶境行程中，信徒會事先準備兩張鋪滿壽金的長凳，供鑾轎停放休息，這些壽金俗稱「墊轎金」，一般認為墊轎金有媽祖鑾轎的加持，可以保平安，是不少信徒企盼取得的開運寶物。

裕珍馨表示，墊轎金特地以精美紅包袋裝著，上面以燙金印製墊轎金用途，方便民眾隨身攜帶，今年更讓台中市的廣三Sogo專櫃、台中高鐵專櫃共襄盛舉，各提供300份大甲媽祖墊轎金，贈送給到櫃消費的民眾，讓大家平安祝福帶著走！

(中時 )