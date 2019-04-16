鄭秀文微博全文。（圖／取材自鄭秀文微博）

46歲香港歌手鄭秀文（Sammi）和51歲許志安分分合合20多年，終於在5年前修成正果，小倆口對夫妻生活都很低調，不過許志安今（16日）卻卻爆出對婚姻不忠，新聞震驚演藝圈。

鄭秀文和許志安分分合合20多年，終於在2013年步入禮堂，兩人有共識不生小孩，他們還被稱為是「香港最後一個童話」，不料今卻傳出兩人婚姻狀況亮紅燈，但巧合的是，鄭秀文3月底才發文談婚姻觀「婚姻來得不易，每一對夫妻都務必珍惜和努力守護」。

鄭秀文和許志安出席友人婚禮，身分成了被敬茶的長輩，讓她感性提婚姻，認為「是彼此之間的愛滋養著婚姻，是彼此的努力，是彼此之間的不分彼此」，鄭秀文也提到：「婚姻中每個階段也是一場埸終身學習。我估計沒有捷徑，只能一步一步經歷，才能真正體現『一步一生』的幸福。」

但如今卻爆出許志安對婚姻不忠，根據《東網》報導，傳出鄭秀文因為此事情緒受影響，身邊友人更擔心她憂鬱症復發。

(中時電子報)