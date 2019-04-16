台北第一果菜市場及魚市場改建案16日進行第二次環評審查，北市府市場處、新工處等相關單位均列席，最終府外委員一致決議環評原則性通過，無須再進行二階段環評。市場處長陳庭輝表示，後續將就委員建議於一個月內補正文件，最快於12月開工。

第一果菜市場及魚類批發市場使用逾40年，北市府斥資144億分階段改建。3月環評時，環評委員提出7項意見，包括能源效率提升與CO2減量、鼠類防治、車輛管理及動線等，今進行第二次審查大會，主席張添晉等委員建議應再針對防災計畫、屋頂排水及景觀植栽配置等進行補件，但已無太大問題，最終決議環評通過。

市場處長陳庭輝表示，魚果市場環評經過兩次審查原則上通過，後續將再就委員建議於一個月內補正，下個階段將由新工處將統包案公開預覽，最快6月進行招標、12月開工，完工日預計為2026年。

陳庭輝指出， 因基地範圍有限，改建採取一邊遷移、一邊搬遷的方式，預估第一果菜及魚市場改建，全部完成時程需要7年，預計最快遷回時間為3年到3年半，如農產批發市場預計在B1及地上三層作業，業者可以提前遷回，期盼能縮短對攤商的影響期間。

(中時 )