阮經天與楊冪合作古裝劇《扶搖》。（中天提供）

《扶搖》長孫無極撩妹語錄。

「我一人可敵萬人，你一人可敵我。 」-----長孫無極《扶搖》。

古裝劇《扶搖》中，阮經天一句一句肉麻到骨子裡的撩妹情話，撩得楊冪臉紅心跳，兩人首度合作上演深情虐戀，相愛卻得歷經重重考驗，但深愛扶搖（楊冪飾）的長孫無極（阮經天飾）卻始終不肯放手，誓言一定要與扶搖相守到老，撩妹情話也被網友一一列出，根本是古裝劇撩妹之王。

一、「你聽我說！喜歡你、追逐你，是我的事。正如同逃避我、拒絕我，是你的事 」。

二、「我三番五次躲著你、避開你，卻又事與願違，既然註定是場孽緣，那我便任性一回。」

三、「你那麼霸道，把我的心都占滿了，哪裡還放得下別人。」

四、「我一定會找到兩全其美的法子，此生和你一起老去。」

五、「除了你，是個意外，是我絕對不會放棄的意外」

相較阮經天在《扶搖》中用肉麻情話撩妹，張彬彬在《小女花不棄》裡的撩妹法則走樸實路線，深情溫柔的對林依晨說出「妳今天真好看」，就瞬間讓林依晨融化了，再加上捏捏小臉、拉拉耳朵的小動作，撩妹能力也是沒話說。

(中時電子報)