由中華民國洋服同業總會舉辦的「洋服縫製公開賽」國手選拔日前落幕，亞洲大學時尚系學生陳泓誠奪下金牌、獲選為「金手指」，將於8月代表台灣到義大利、參加第38屆世界洋服同業世界聯盟大會「技藝競賽」，與來自世界30多個國家的選手一較高下。

「台上10分鐘，台下10年工！」提到練習洋服縫製的經過，陳泓誠說，去年經老師推薦到西服店實習，從最基本的西服扣眼、米蘭扣縫製開始學，因原本使用錯誤的縫製方法，經師傅不斷指導、糾正，才免於毫無章法的埋頭苦練，得以掌握訣竅、提升技藝。

經過長達1年的持續練習，陳泓誠參加競賽時能平心靜氣縫製扣眼，以穩定的態度、加快速度，1個扣眼只需花費20至25分即可縫製完成，在國手選拔時與來自全國17位高手競技，獲選為「金手指」。他興奮說，希望接下來的世界賽能為國爭光。

亞洲大學創意設計學院副院長兼任時尚系主任林青玫表示，世界洋服同業世界聯盟大會舉辦的技藝競賽在國際素有「裁縫界的奧斯卡」之稱，陳泓誠以大三學生的身分、藉由校外實習方式追隨師傅學手藝，表現值得讚許。

此外，台中市明道中學6名學生參加在印尼舉辦的「APYLC亞太青年領袖大會」，與來自澳大利亞、中國、日本等7國學生青年領導人齊聚一堂，針對已開發國家及發展中國家在科技、環境、經濟與程式規畫等方面的對比進行討論，展現台灣學生的國際參與力。

(中時 )