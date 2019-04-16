法國知名歷史文化景點、已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的巴黎聖母院大教堂15日傍晚發生大火，雖然火勢已控制，但部分建築仍慘遭祝融。但對於這座有850年歷史的文物古蹟要如何重建，外媒報導曾完美重現巴黎聖母院大教堂的場景的知名遊戲《刺客教條：大革命》，或許其中遊戲的3D模組可作為重建參考。

綜合外電報導，育碧公司（UBISOFT）的《刺客教條：大革命》（Assassin's Creed: Revolution）是以法國大革命為背景的虛構故事，高級關卡設計師（Caroline Miousse）米烏斯表示，為了打造遊戲3D模組檔案庫，她花了兩年時間造訪聖母院無數次，並與歷史學家合作，盡可能以1：1的比例還原聖母院外觀，故未來巴黎聖母院的重建，或許可參考《刺客教條：大革命》的模型進行重建，不過育碧公司目前未對此有所回應。。

雖然目前火勢已撲滅，但關於這座有850年歷史的巴黎聖母院大教堂要如何重建，外媒報導指出或許可參考《刺客教條：大革命》的遊戲3D模組。

此外，據《國家地理雜誌》2015年報導，曾任瓦薩學院（Vassar College）建築與藝術史副教授的塔隆，先前曾主持對巴黎聖母院進行了雷射掃描，並取得其精確模型，也有助於重建聖母院。目前已去世的塔隆教授生前曾表示，他借助測量掃描儀，從大教堂內外的50多個地點進行了掃描，收集了超過10億個資料點，每一次測量都用一個色點表示，累積起來就形成了一幅大教堂的三維圖像，掃描的精確度在5毫米以內，重建時也可參考塔隆教授的先前研究。

I know this doesn't help, but we have exquisite 3D laser maps of every detail of Notre Dame, thanks to the incredible work of @Vassar art historian Andrew Tallon. Prof Tallon passed away last November, but his work will be absolutely crucial https://t.co/YJl3XXUZTg — Hannah Groch-Begley (@grouchybagels) 2019年4月15日

雖然目前要如何進行重建仍是難題，但這場造成人類文物嚴重損毀的大火已引發全球關注，而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也誓言要發動國際募資，以重建聖母院，法國政府承諾，未來10年將花費約5,000萬美元（約15億台幣）整修，目前開雲集團（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）已慷慨表示，將捐出1億歐元（約34億台幣）協助重建。

(中時電子報)