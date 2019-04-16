郭董參選2020或成「川普2.0」 王金平：有魄力是真的 16:502019/04/16 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平接受「少康戰情室」錄影前受訪表示，郭台銘有世界觀、國際觀，也有氣魄的決斷力，有魄力倒是真的。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平參加「少康戰情室」錄影前受訪表示，郭台銘在國際上非常有影響力，是位很成功的企業家，非常歡迎來參與制度推動，至於郭的黨員資格認定，黨內也有救濟辦法，讓郭重新成為有資格參選的黨員。（陳怡誠攝） 鴻海董事長郭台銘16日受訪表示「最快這兩天決定是否參選」，將被視為「川普2.0」。與郭台銘交情不錯的前立法院長王金平接受「少康戰情室」錄影前受訪表示，郭台銘有世界觀、國際觀，也有氣魄的決斷力，有魄力倒是真的。 (中時 ) #郭台銘 #魄力 #參選 #王金平 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普挺台灣 言過於實 04:092019/04/12 名字會上選舉公報？王金平：我堅信初選一定過關 11:052019/04/12 有鬼？川普家族稅務詐欺調查前 姊姊閃辭法官 15:022019/04/12 中美5G競賽 川普稱一定贏 04:092019/04/14 5G大戰 川普嗆聲一定要贏 04:092019/04/14 川普再轟Fed害美股少漲萬點 19:382019/04/15 川普接受建議 不再接蔡電話 04:102019/04/16 讚！川普要頒勳章給老虎伍茲 08:402019/04/16 幕僚放話嗆韓國瑜 王金平：非我意思 09:482019/04/16 郭台銘未辦理重登記 沒繳黨費不具初選資格 15:412019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。