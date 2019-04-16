前立法院長王金平參加「少康戰情室」錄影前受訪表示，郭台銘在國際上非常有影響力，是位很成功的企業家，非常歡迎來參與制度推動，至於郭的黨員資格認定，黨內也有救濟辦法，讓郭重新成為有資格參選的黨員。（陳怡誠攝）

鴻海董事長郭台銘16日受訪表示「最快這兩天決定是否參選」，將被視為「川普2.0」。與郭台銘交情不錯的前立法院長王金平接受「少康戰情室」錄影前受訪表示，郭台銘有世界觀、國際觀，也有氣魄的決斷力，有魄力倒是真的。

(中時 )