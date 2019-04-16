警方循線破獲2個大型賭博網站。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第九大隊去年底查緝選舉賭盤專案時，循線溯源得知「36588」系列與「i88線上娛樂」等簽賭網站幕後金主及經營者、營運據點，深入追查後發現，嫌犯將簽賭伺服器主機架設於香港、菲律賓等地，藉以規避警方查緝，再向台灣、大陸、東南亞等民眾招募簽賭，每月賭資高達數億元。

專案小組調查，發現「36588」以老鼠會方式招募下線及賭客，賭客下注後以每周結算方式經營；另i88系列為利用國內第三方支付或匯款預儲方式經營，王姓、蕭姓主嫌利用人頭創立科技、資訊等公司為幌子招募工程師、美術、客服人員等，其中包括有數學系畢業的員工充當精算師，計算賠率，客服還得通過考試等，藏匿於台中市各商業辦公大樓內，並利用網路跳板進行管理、設計簽賭網站及招募賭客行為，增加警方查緝困難度。

警方出動50餘名員警前往15處據點搜索，查獲王姓主嫌等共43人，現場查扣伺服器10台、電腦主機73台、工作手機63台，及現金289萬餘元、人民幣10萬元等贓證物，全案訊後，依賭博罪嫌移送法辦，檢方諭令王嫌30萬交保。

(中時 )