與先生結婚10幾年，也不是說沒有性生活，只是時間長了難免趨於平淡，一天，先生突然跟我說，想試試看所謂的「3P性愛」，並跟我再三保證沒有外遇、小三，也沒有愛上別人，只是想試試在床第間「多一個人」的感覺，我該答應他嗎？

在多年的伴侶、夫妻關係之後，不少人會碰到一個問題，就是性生活「公式化」，性，變成一套固定的「SOP」，雙方漸漸無法感受到剛在一起那種新奇、興奮、刺激。這時，有些夫妻會漸漸減少性生活、甚至變無性；有些夫妻則會開始嘗試在性中加入一些新的方式，如角色扮演、裝扮、3P等。

東吳大學心理系兼任副教授林蕙瑛表示，針對案主性生活公式化的問題，我們可用「愛情三要素」來探究其原因，即親密、激情與承諾。

以親密來說，林蕙瑛表示，許多伴侶、夫妻相處久了，性生活變成一種「例行公事」，即使性愛最後兩人都有達到高潮，但過程固定、了無新意，即便有固定性生活，仍然無法提高親密感。

尋求3P激情，以這個個案來說有幾種可能，一為丈夫產生中年危機，因做愛平淡、不刺激而懷疑自己的性能力，因此想再找第三方來證明自己；二為太太的性技巧不足，或是婚後兩人都沒有繼續開發性事，讓丈夫覺得性生活趨於平淡、沒有激情，因此想嘗試3P性愛。

諮商心理師黃柏嘉說，當第三人出現，伴侶雙方都可能產生嫉妒、吃醋等情緒，引發佔有欲與表現欲，這種情緒適度的話，的確可以激發性慾，強化兩人性生活的強度與頻率，但分寸的拿捏並不容易，拿捏不當便會演變成強烈的懷疑、猜忌，反而對親密關係造成極大的傷害。

此外，林蕙瑛說，丈夫也可能是受A片、同儕或社會新聞等影響，想嘗試3P性愛，但基於顧慮婚姻是一種單一關係的承諾，因此乾脆找太太一起加入，既不用擔心隱瞞、欺騙太太，又能享受性的新鮮感。

嘗試三人行 男女原因大不同

黃柏嘉表示，男性想嘗試3P性愛，原因通常是從想滿足感官享受的角度出發，若是在性行為中納入另一名女性，當事人可以滿足征服、虛榮的感覺，以及跟另一個女性做愛的新鮮感，即便納入的是另一個男性，基本上同樣也能滿足新奇、冒險的樂趣。黃柏嘉說，男性在性慾的滿足上，的確可以把比較多的比重，放在感官的享受與滿足，不一定非得與親密關係綁在一起。

但女性並非如此，林蕙瑛說，通常女性要對兩人關係有「安全」、「放鬆」、「自在」、「親密」等感覺，性愛中才較有辦法享受與投入，因此若是女性想嘗試3P性愛，多半還是要回歸到「關係經營」的因素，如同個案中的太太，就可能擔心自己是不是不再有魅力、怕無法滿足先生的性需求而導致外遇、想抓回先生的心等等，因而願意嘗試3P性愛。

想做與實際做 是兩回事

人都有性幻想，像是跟喜歡的明星做愛、強迫性行為、3P等，但林蕙瑛提醒，「想做」與「實際做」是兩回事，以文中的個案來說，若是太太真的讓丈夫如願試試三人行，可能會產生幾種情形：

一，3P失敗，過程中兩人都發現，實際做起來並不如當初想得那般美好新鮮，此時太太可能會責怪先生，導致信任破裂、夫妻關係更糟。

二，3P成功，雙方都得到樂趣，但後續可能會出現其中一方出軌、愛上別人，或是長時間維持後，發現又失去新鮮感了等問題，林蕙瑛說，難道到時還要繼續嘗試4P、5P嗎？可見不論最後成功與否，答應丈夫3P，都不是解決這段關係問題的方法。

黃柏嘉也表示，很多伴侶或夫妻關係出問題時，常常第一時間就只想找個第三方來調劑，例如夫妻關係不好，生個孩子就能改善等想法，黃柏嘉直言，「兩個人的關係都處理不好了，多一個人難道會比較好嗎？」

3P性愛就像是高難度的登山挑戰，對於那些裝備完整、訓練有素的登山客來說，可以帶來極佳的滿足感。但若是對隨便穿著T恤、夾腳拖，平時又不運動的人來說，便可能是死路一條。

黃柏嘉不諱言，的確有遇過能享受3P性愛的伴侶，但前提是雙方需有深厚的信任感、平時溝通順暢且深入、在性方面有極佳的默契，且兩人皆有一定水準的性能力，此類伴侶間性生活本來就很美滿，3P只是他們增加新鮮感的選項之一，因此不影響雙方感情。但本文案例中的夫妻顯然不屬於此種類型，那到底該怎麼處理呢？

別急著罵對方 同理心回歸問題本身

首先在心態上，林蕙瑛建議，當丈夫提出3P性愛想法時，太太應先用同理心去思考，為什麼丈夫會有這樣的要求？雙方間的性生活是不是有什麼問題等，而不是劈頭就責怪丈夫好色、下流，或是怎麼能有這種想法等等。

實際做法上，黃柏嘉則建議，兩人可以試著多開發、探索彼此間性方面的可能，他說，很多伴侶關係維持久了，常以為自己很了解對方，也以為彼此在性方面很滿足，但殊不知一問之下，可能連對方的敏感帶在哪都說不出來，因此建議案例中的夫妻，應先將問題回歸至兩人之間，試著在性方面開發更多可能，如嘗試角色扮演、換個地方做愛等等，如果真不知怎麼做，也可以尋求專業的性諮商師協助，相信都能有所改善。

(中時電子報)