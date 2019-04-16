台中市30歲劉姓男子日前駕駛賓士車在警方設置的臨檢站前臨停，意圖規避檢查，員警發現立即向前盤查，沒想到一靠近就聞到車上散發出濃厚的「K仔味」，被員警發現車內有K他命時，還大言不慚承認自己四度拉K被逮：「大家都是內行人，快點辦一辦，不要浪費時間!」，讓員警無言。

劉男4月13日22時駕駛白色賓士轎車於警方設立的臨檢站前方臨停，意圖規避檢查，警方遂向前將其攔停盤查，才靠近即發現車內飄散出疑似吸食K他命香菸的異味。員警質問30歲的劉姓駕駛為何車上會有「K仔味」，劉男一度裝傻否認吸食毒品，下一秒就被眼尖的員警發現駕駛座下方的腳踏墊上有1支裝有K他命毒品的吸管，渠見事證確鑿才坦承施用毒品。

惟警方與劉男交談時，劉男聲稱自己第4次因吸食K他命遭警方查獲，態度竟相當狂妄，大言不慚地說：「大家都是內行人，快點辦一辦，不要浪費時間!」，對於面臨的罰責不覺痛癢，讓承辦員警不禁搖頭，全案偵詢後依毒品危害防制條例罪嫌，將劉嫌函送偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )