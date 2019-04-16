在 Instagram 查看這則貼文 這是第一次接交叉的，因為一直習慣用同手接同邊，一時轉換不過來，就會一直漏接😆😆😆 Tai Tzu Ying戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 上午 2:24 張貼

長榮航空長期贊助的羽球一姐戴資穎，今天和網球名將盧彥勳、「羽球王子」王子維，以及國內長跑好手謝千鶴、周庭印，攜手為2019長榮航空城市觀光半程馬拉松站台，對於東京奧運之後休息的想法，小戴等奧運結束之後再說。

戴資穎才於馬來西亞公開賽、新加坡公開賽連奪兩座單打冠軍，昨天風塵僕僕回到台灣，今天就出席長榮航空活動，對於連兩周封后，小戴維持一貫簡潔回答：「沒特別心得，但很開心收下冠軍，之後也會繼續努力爭取更多榮譽。」

對於路跑，小戴笑著說：「跑步都要很早起床，要有充分準備，以我自己訓練來說，之前最多就是跑過10公里，畢竟我沒受過長跑訓練，10公里算是我比較可以接受的範圍，半程馬拉松的距離對我來說有點遠。不過還不確定10月底長榮航空城市觀光半程馬拉松是否跟我的比賽日程有衝突，但如果真要跑，我會選擇10公里，我應該會比較容易跑得完。」

戴資穎(中)希望能一嚐世錦賽金牌滋味，這是她高掛球拍前的一大目標。(李弘斌攝)

今天公布的最新世界排名，戴資穎持續穩坐世界球后寶座達123周，面對之後賽事的目標，戴資穎表示本季除了4月29日開始的2020東京奧運積分資格，還有8月份的羽球世錦賽，「因為還沒拿過拿過世錦賽金牌，希望可以盡力去拿到每一個沒有得過的獎，然後盡力去達成我的期許。」

戴資穎過往在世錦賽四度止於八強，而球后想要在球場上贏得好成績，平時紮實的訓練很重要，去年底加入球后團隊的體能訓練師「阿范」范瓚予，透過嶄新的訓練課表幫助球后快樂訓練，小戴指出：「我覺得阿范訓練的部分應該算是反應吧！讓我在反應上面可以接觸一些不一樣的東西，因為我自己本身蠻喜歡體驗新東西，她帶給我的訓練我覺得比較新奇，練起來就比較開心，可以幫我更加投入。」

2019長榮航空城市觀光馬拉松適逢長榮航空30周年紀念，報名從今天下午5點開始，為了回饋跑者支持，半程馬拉松跑者可以獲得專屬衣保袋、鑲上水晶的完賽獎牌，報名跑者還能獲得無限萬哩遊哩程數，正式比賽將於10月27日上午5點20分於總統府前起跑，終點則設在大佳河濱公園，讓路跑愛好者透過腳步體驗台北城市之美。

今年長榮半程馬也推出「長榮世界跑」，和7月澳洲黃金海岸馬拉松、10月日本青森弘前白神蘋果馬拉松、11月中國大陸上海國際馬拉松及12月太過清邁馬拉松交換名額，方便國外跑者參加長榮馬，也讓國內跑者可以出國比賽，達成雙向城市交流。

(中時電子報)