憲兵指揮部指揮官莫又銘（右），為貴賓導覽解說。（廖志晃翻攝）

國軍文藝金像獎巡迴展─憲光美展，呈現陽剛之氣。（廖志晃攝）

書畫家程雪亞，應邀在現場揮毫。（廖志晃攝）

國軍第52屆文藝金像獎得獎作品巡迴展─憲光美展，16日在國史館台灣文獻館登場，展出國畫、書法、西畫、漫畫、攝影等金、銀、銅獎項及優選作品，展期至4月30日，歡迎民眾參觀。

巡迴展開幕由憲兵指揮部指揮官莫又銘中將主持，與國史館台灣文獻館長張鴻銘、書畫大師李轂摩等人共同剪綵，並邀請書畫家程雪亞、洪澄清、賴威嚴現場揮毫；此次展出作品涵蓋國畫、書法、西畫、漫畫、攝影等，內容多元活潑，涵蓋軍事、生活與藝術，以細膩的筆觸呈現文藝精神與氣息。

為使國人了解國軍文藝工作的發展，並響應政府文化政策，及培育國軍文藝創作人才，以「幸福共好」為主軸，透過優良作品甄選與推廣，展現國軍多元優質形象。

在國軍文藝金像獎得獎作品中，創作者將陽剛的戰鬥氣息，以色彩、筆墨、光影巧妙結合，蘊含理性與感性，充分展現「戰鬥文藝」不同於一般藝術創作的張力，讓國人了解國軍官兵文武兼備的才情，期透過展覽與文化交流，讓社會各界分享國軍文藝創作的心血成果。

(中時 )