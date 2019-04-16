永久中立國瑞士，也相當在意自己的國防實力，他們現役的兩款戰機波音麥道的F/A-18C/D大黃蜂式(Hornet)，以及諾斯洛普的F-5E/F虎式(Tiger II)，都計畫於未來幾年退役(F-5E又更迫切一些)，他們提出空軍2030年(Air2030)計劃，將在5種戰機中選中最合適的一款，包括戰機和後勤，總價高達80億瑞士法郎(2460億新台幣)。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，競標瑞士新戰機的包括歐洲航太-空巴集團(Airbus)的EF-2000颱風、法國達梭公司(DASSAULT)的飆風(Rafale)、瑞典紳寶公司(SAAB)的JAS-39獅鷲(Griffon)，以及美國波音公司(Boeing)F/A-18E超蜂(Super Hornet)，和洛馬公司(Lockheed Martin)的F-35聯合打擊戰機。

瑞士戰機候選者之一，歐洲雙風之EF-2000颱風。(圖/shutterstock)

同為瑞士新戰機候選，歐洲雙風之達梭飆風。(圖/shutterstock)

瑞士選擇F-35聯合打擊戰機的機率不算大。(圖/shutterstock)

瑞士政府原本選定JAS-39，卻被公投給否決。(圖/shutterstock)

這一階段的評估將於6月底結束。候選者按字母順序進行測試，因此A開頭的空中巴士優先，時間是4月8日至21日；隨後是B開頭的波音-4月22日至5月5日；D開頭的達梭-5月13日至26日；L開頭的洛馬-6月3日至16日，S開頭的薩博排最後-6月17至30日。

瑞士飛行員將參加有雙座飛機的飛行。“對於擁有雙座戰鬥機的候選人，計劃兩名[瑞士]空軍的試飛員和兩名試驗飛行員帶著製造商的試飛員飛行，”Berset解釋道。“對於使用單座戰鬥機的製造商來說，這項任務由製造商的飛行員接管。”

其實在幾年之前，瑞士政府已經有草擬由紳寶的JAS-39E 取代F-5E，原因是操作費用相對便宜，可在公路起降的性能也符合瑞士所需，但是2014年，瑞士採用全民公投來為購機背書，沒想到公投卻否決了購機案，原因竟是對民眾把「宜家傢俱」的不好印象轉嫁到JAS-39上。從那時起，新戰機的需求變得更加迫切，畢竟戰機的役齡變得更長。

(中時電子報)