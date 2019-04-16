彰化縣長王惠美宣布三條服務南彰化極限村落的新路線今天起正式上路。（謝瓊雲攝）

工務處長林漢斌簡報說明新增的3條公車行駛路線。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府針對南彰化大城鄉、竹塘鄉與溪州鄉9個極限村落，新開闢3條公車路線，由彰化客運8路公車、員林客運5路接駁公車，以中巴載運、服務偏鄉學子及長者。

彰化縣長王惠美指出，大城鄉三豐、潭墘，竹塘鄉永安、內新、土庫、溪墘、新廣，和溪州鄉三條、張厝、潮洋等9村，高齡人口占比逾25％、且方圓500公尺內無公車路線經過，符合極限村落定義；新路線上月29日就試營運，16日正式上路服務偏鄉，讓長者外出、就醫更便利。

工務處長林漢斌指出，「5路」接駁公車，包括每天4班的「二林─芳苑三豐村─西港」線、還有總里程33.7公里的「二林─大城─竹塘─二林」環線，停靠11站，周一至周五每天早8點、11點半各發1班。原本連結田中雙鐵的8路公車則延駛到溪州，每天6班。

王惠美說，彰化縣是中部最先實施極限村落公共運輸的縣市，感謝交通部補助40多萬元，未來還將搭配醫療公車，積極新闢市區客運路線，建置公車轉運站、智慧型候車亭及公車即時動態APP，並添購無障礙低底盤大巴，提升公車服務品質。

(中時 )