彰化縣政府針對南彰化大城鄉、竹塘鄉與溪州鄉9個極限村落，新開闢3條公車路線，由彰化客運8路公車、員林客運5路接駁公車，以中巴載運、服務偏鄉學子及長者。
彰化縣長王惠美指出，大城鄉三豐、潭墘，竹塘鄉永安、內新、土庫、溪墘、新廣，和溪州鄉三條、張厝、潮洋等9村，高齡人口占比逾25％、且方圓500公尺內無公車路線經過，符合極限村落定義；新路線上月29日就試營運，16日正式上路服務偏鄉，讓長者外出、就醫更便利。
工務處長林漢斌指出，「5路」接駁公車，包括每天4班的「二林─芳苑三豐村─西港」線、還有總里程33.7公里的「二林─大城─竹塘─二林」環線，停靠11站，周一至周五每天早8點、11點半各發1班。原本連結田中雙鐵的8路公車則延駛到溪州，每天6班。
王惠美說，彰化縣是中部最先實施極限村落公共運輸的縣市，感謝交通部補助40多萬元，未來還將搭配醫療公車，積極新闢市區客運路線，建置公車轉運站、智慧型候車亭及公車即時動態APP，並添購無障礙低底盤大巴，提升公車服務品質。
(中時 )
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