美批准對台軍售F-16戰機及配套培訓項目

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說，美國決定向台灣出售F-16戰機飛行員培訓以及維護和後勤的相關認證，再次彰顯《台灣關係法》的重要性，美台商業協會對此表示歡迎。

《美國之音》報導，美國國防安全合作署星期一向國會遞交了擬議中向台灣出售F-16戰機飛行員培訓以及維護和後勤的相關認證，此一銷售項目是在亞利桑那州盧克空軍基地F-16戰機飛行員及維護和後勤項目的繼續。項目包括飛行訓練、參加演習、教練彈射擊、維護、備用和維修零配件、輔助設備、專案管理、文件編纂、人員培訓、燃料及補充燃料、工程、技術和後勤服務等長期項目。

美台商業協會會長韓儒伯表示，這個新項目再次彰顯《台灣關係法》的重要性，川普行政當局繼續及時和定期向台灣出售軍備，支援提高台灣軍隊的備戰能力。

報導說，這個星期是《台灣關係法》簽署40周年。美台商業協會於1976年成立，是會員制的非營利組織，其宗旨是發展美國和台灣之間的貿易和商業關係。

(中時電子報)