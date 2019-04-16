高雄鳳梨熱賣新加坡，顯見高雄水果南向外銷已漸看出成效。(擷圖自吳芳銘臉書)

高雄鳳梨不僅在對岸熱賣，在新加坡也賣得嚇嚇叫！高雄市長韓國瑜水果賣中國大陸，被農委會酸農產品銷售不能過於集中單一市場，高雄市府今(16)公布鳳梨外銷新數字，比去年成長近一倍，打破星國市場由菲律賓鳳梨獨佔的局面。高雄鳳梨熱賣新加坡，顯見高雄水果南向外銷已漸看出成效。

高雄市農業局長吳芳銘不諱言指出，近幾年台灣鳳梨出口量雖然逐年增加，卻高達97%集中在中國大陸市場，，為了避免市場過於集中，分散風險，農業局也積極拓展其他市場，新加坡就是一例。

吳芳銘揭示高雄市府努力外銷的成果，4/11內門農會已出口500箱鳳梨到新加坡，4/13再裝750箱，下次裝櫃日是4/18，將裝載1250箱金鑽鳳梨，合計共2500箱，25公噸，加上第1季的3公噸，至今有28公噸的鳳梨出口新加坡，完全刷新107年台灣鳳梨出口新加坡的數量，16公噸。

另外，到目前為止，統計內門區農會出口中國大陸鳳梨167公噸，尤以近期以每周20公噸，已出口5周，穩定出貨，品質受肯定。

雖然在大眾眼中，金鑽鳳梨知名度高，也頗受消費者青睞，但吳芳銘分析，內門鳳梨名氣雖不似大樹名氣大，但依然鮮甜多汁，且天氣愈來愈熱，鳳梨也愈來愈好吃了。他說，現在吃鳳梨正對時，在新加坡的朋友們，別忘了到Fair Price買顆連果心都可以吃的高雄金鑽鳳梨解饞，解一解故鄉的相思味。

(中時電子報)