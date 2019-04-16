家住外島的56歲林姓婦人8年前開始洗腎，患有糖尿病的她因手臂廔管常難以止血，曾因血管不通卻遇到連續假期、找不到醫生通廔管，瀕臨急性腎衰竭情況，所幸日前到亞大醫院求診，醫生利用「氣球擴張術」幫她撐開血管，讓林婦未來能更安全洗腎。

林婦告訴醫生，因自己的血管較細，8年前開始洗腎後就出現廔管容易梗塞的問題，在加上有家族糖尿病史，數次在洗腎後因血管壓力大、難以止血，去年初就曾因廔管滲血、特地搭機到台灣治療，卻遇到連續假期的窘境，只好挨針放置臨時血液透析管路。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任、台灣血管通路健康協會理事劉殷佐表示，血液透析使用的動靜脈廔管對洗腎患者很重要，若無法順暢，會使得他們無法順利完成血液透析治療、導致毒素長期累積體內，甚至出現急性腎衰竭的情況，嚴重者會危及生命。

劉殷佐指出，自體廔管若保養得當、通常可使用10年以上，但若未適當照顧廔管，發生血管狹窄情況，則可能引發血栓，以林婦為例，因其廔管有出現滲血、阻塞問題，可以氣球擴張術等方式撐開血管。

劉殷佐說，洗腎患者接受血液透析後，隔天應以毛巾熱敷，並每天固定進行手部運動、確保血液循環順暢，若廔管有紅腫、熱痛或出血等情況，則因儘速就醫。

(中時 )