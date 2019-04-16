50歲郭姓男子有多次酒駕前科，郭男近日第9次酒駕被逮，竟語帶不滿向員警抱怨「不做正事，只會抓他這種老百姓」，警方納悶查詢男子前科時，才發現他已有多次酒駕紀錄，但他態度不耐煩、一點也沒有悔過之意，讓警方只能搖頭。

屏東警分局日前執行路檢勤務時，發現機慢車道上一名中年男子騎乘機車搖晃不定，員警指示男子停車後，查詢男子年籍資料，就發現郭男身上散發出濃厚酒氣，且說話語無倫次，經過酒精濃度吹測，酒測值竟高達0.92毫克，已涉嫌公共危險案。

但員警要逮捕他時，郭男竟開始大吵大鬧，抱怨警方不做正事，只會找麻煩，且大喊今天剛從法院出來，警察又要逮捕他那不如去死算了。

經查，郭嫌此次酒駕前已累計8次酒駕前科，此次已是第9次，但郭姓男子似乎毫無悔過之意，不僅抱怨警方找麻煩，員警詢問郭男喝什麼酒時，他卻戲稱自己是「喝美酒加咖啡」，讓承辦員警無奈搖頭，並依法將他送辦。

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(中時 )