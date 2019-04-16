知名車廠馬自達（Mazda）販售的CX-5與Mazda 6 Skyactiv柴油車去年爆出引擎瑕疵，原廠召回1.1萬輛車維修，但許多台灣車主仍在路上碰到失速情況，交通部遲未向馬自達要求二度召回，引發車主不滿，指控政府行政怠惰。交通部調查後認定馬自達有疏失，馬自達今也公告5月6日將展開二次召回。

馬自達車主今年1月曾動員包圍交通部抗議，車主們分享驚悚經歷，召修過的車輛沒有改善，有人曾在國道上突然失速，踩不到油門，幸好沒釀禍。據悉，召回維修的1萬1459輛車，有36輛仍發生冷卻水外溢。

針對馬自達召回改正後，引擎仍再發生冷卻水外溢問題，財團法人車輛安全審驗中心（簡稱車安中心）完成彙整判斷分析並提出報告，認定馬自達公司未有相關設計避免此情況，不符合專業水準可合理期待的安全性，建議馬自達公司重新辦理召回，並擔保其召回改正有效性。

交通部路政司專委李昭賢表示，馬自達公司召回改正的作業方式不能完全檢測出車子問題，該墊片密封性下降，原因在於外氣溫度高情況下，當引擎持續處於低轉速、高負荷的行駛模式，引擎溫度就會升高，使得燃油燃燒時產生高壓力狀態，造成氣缸墊片本身具有的彈簧特性產生變化，致使氣缸墊片密封性能下降，馬自達公司未有相關設計避免此情況，有失其專業。

馬自達今日在官網公告，召回預計於2019年5月6日開始，檢測作業時間約需4.5小時（不含接待及交車），若需要更換引擎或更新動力模組控制程式（PCM），作業時間約需3至5個工作天。

(中時 )