鐘錶業者徐嘉明夫妻以象徵闔家團圓的圓桌為設計概念，在錶面留了9個點，寓意回家吃飯在餐桌上留「久一點」，用木頭訂做錶框，每支紋路皆不同，相當典雅。（巫靜婷攝）

苗縣府16日表揚苗栗優秀青年，縣長徐耀昌期許青年在發明之路發光發熱。（巫靜婷攝）

角力選手柯郁翔在108年度全國原住民族運動會角力項目，青少年男子組獲得銅牌，縣府頒發6000元獎勵金。（巫靜婷攝）

苗縣府16日表揚108年度全國原住民族運動會獲獎選手，並頒發獎勵金。（巫靜婷攝）

苗栗好青年躍上世界舞台，縣府16日舉辦優秀青年表揚活動，表揚鐘錶業者徐嘉明及妻子莊雅婷，以獨特的工藝腕錶榮獲2019德國設計獎讓世界看見台灣；仁德醫專、育達科大及君毅高中師生，在2018高雄KIDE發明展拿下2金2銀；今年度全國原民運動會苗栗代表隊也取得2金3銀4銅佳績，並獲頒14萬5000元獎勵金。

「回家吃飯」是件有溫度的事情，來自頭份市的徐嘉明表示，獲獎腕錶以象徵闔家團圓的圓桌為設計概念，隱藏調整時間的龍頭，展現出純粹的圓，錶面上除logo「idodan」外，留了9個點，寓意回家吃飯在餐桌上留「久一點」的意思。

工藝腕錶從全球逾5000件優秀作品中脫穎而出，得到素有設計大獎「德國設計獎」決賽優勝，徐嘉明指出，這款工藝腕錶15日上市，目前推出4款，未來將展現它多變的特色，讓客人自行搭配錶殼、錶框與皮帶，充分展現出錶的藝術性與實用性。

另外由仁德醫專復健科團隊以「筷子洗滌膠囊」與「枴杖站立架」在參與2018高雄KIDE發明展的20個國家，共363件參展作品中，摘下1金1銀；育達科大與君毅高中師生團隊合作，以「居家用智慧型具互動式電力監測儀器」及「智慧型具互動式水監測儀表」再拿下1金1銀，繼去年泰國IPITEX及馬來西亞ITEX2大國際發明展後，續創佳績。

108年度全國原住民族運動會3月25日在台中圓滿落幕，苗栗縣代表隊取得2金3銀4銅佳績，較上屆增加1銀1銅值得嘉許，縣長徐耀昌親自接見獲獎選手、隊伍及教練，頒贈共計14萬5000元的獎勵金。原住民族事務中心主任陳世省表示，今年共有221名隊職員參賽，在柔道、跆拳道、角力、慢速壘球等項目均有佳績。

來自泰安鄉的泰雅族角力選手柯郁翔，目前就讀福興武術學校國中一年級，這次在青少年男子組45公斤級取得銅牌，受到哥哥影響，小學六年級開始學習角力，希望將單薄體質練得更健康，他表示練習過程，控制體重最辛苦，面對比自己更高壯的對手只能以技巧取勝；教練高孝麟則指出，雖然選手身材較吃虧，但3場對戰下來還是表現不錯，未來會加強他的體格訓練，讓比賽更有優勢。

(中時 )