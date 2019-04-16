只吃高脂和蛋白質的生酮飲食，短時間燃脂瘦身，深獲好萊塢名流的推崇。曾經來台的《惡靈古堡》女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）卻不以為然。長年有情緒和焦慮問題的蜜拉，一年多來每天吃鮮蔬和運動，不但改善憂鬱傾向，還瘦身有成。

「你必須很了解營養學知識，才能正確吃生酮飲食。」說到許多好萊塢名人推崇的生酮飲食，蜜拉喬娃維琪絲毫不為所動。44歲的她，從去年開始一改過去夜貓子的生活型態，除了早睡早起，她的飲食維持8成的鮮蔬，搭配小分量的肉類和其他種類食物。對垃圾食物並不忌口，僅在週末時刻放鬆解饞。

懷孕爆肥34公斤，蜜拉喬娃維琪靠每日45分鐘健身、飲食嚴控熱量瘦回來

「我什麼都吃，我覺得人需要各種食物都吃一點。」蜜拉說，週一到週五她的飲食以鮮蔬為主，每天搭配各種運動。她懷頭一胎時，體重增加34公斤。好萊塢明星健身教練帕斯坦納克（Harley Pasternak）的「每天都要運動」法則，以及嚴格控管卡路里的飲食方式，對她影響深遠。她靠著每天45分鐘的運動，包括燃脂、核心肌群訓練，以及心肺運動，讓她甩掉肥肉，回到窈窕身材。現在還持續每天做運動的習慣，還日行1萬2千步。

生酮飲食採高脂肪、極低碳水化合物及適量蛋白質；為了彌補醣類不足，身體先將蛋白質的一部分作為能量來源消耗，再來把脂肪轉變成熱量，過程中產生燃燒不全的「酮體」，替代葡萄糖作為身體熱量。短期之內讓身體減重的效果明顯。

蜜拉喬娃維琪：生酮飲食難以持久，須了解營養學再嘗試

部分研究顯示生酮飲食可控制血糖，適合第二型糖尿病患的飲食。好萊塢女星海莉貝瑞（Halle Berry），便因此大力提倡生酮飲食的好處。「生酮飲食無法持久；我相信改變生活作息，和每天運動對身體的益處。」蜜拉所說的無法持久，主要是生酮飲食以油脂為主，嚴格限制醣類和蛋白質食物的攝取，一旦中斷，隨即復胖。另外營養學家指出，執行生酮飲食期間會出現肌餓感、體力不支的疲累感、情緒低落、易怒、便秘、頭痛和頭昏等，時間從幾天到數週不等。這些都讓生酮飲食難以持續。

靠飲食減重，蜜拉喬娃維琪：選擇可以長久執行的方式

要維持身材，選擇能長久持續的飲食方式相當關鍵。蜜拉說，以蔬食為主的飲食，除了讓她更健康、維持穩定的體重，還讓她的皮膚保持水嫩、精神好。「更重要的是，我克服了困擾我很多年的焦慮、和情緒低落的憂鬱問題。我頭一次感受到不被情緒綁架的自信感。」

出身單親、移民身分被同儕排擠，蜜拉喬娃維琪長年自卑焦慮

五官深邃、身材高挑的蜜拉，11歲就開始站上伸展台。出身單親家庭、又是烏克蘭移民的蜜拉，從青春期開始就飽受同儕排擠和霸凌，當時就已經出現自卑和情緒不穩的現象，也因此未再繼續求學。

蜜拉18歲就已經是國際時尚雜誌《Vogue》、《柯夢波丹》的封面人物常客，28歲那一年更以3.12億台幣的價碼，榮登2004年收入最高的超級名模。她和法國導演盧貝松合作拍攝《第五元素》，曾連袂來台宣傳，兩人後來結婚，只是3年後就離異。

蜜拉橋娃維琪升格人妻人母，一改生活壞習慣，注重健康養生。(圖片來源：翻攝自蜜拉橋娃維琪推特)

拍《惡靈古堡》遇到真命天子，蜜拉喬娃維琪當媽後更重健康

在多角化經營的演藝事業同時，蜜拉也承受來自工作和生活的壓力。蜜拉坦承從10幾歲開始，她就常處於情緒低落和焦慮的狀態。她演出電玩改編的《惡靈古堡》，讓她遇到真命天子。

蜜拉和導演保羅安德森至今結婚10年，一對女兒讓她的生命更完整。44歲的她戒掉年輕時的壞習慣，轉而堅持常保身體健康的不二法則：也就是簡單飲食與規律運動。

資料來源：Prevention、People、Healthy Celebrities

(中時電子報)