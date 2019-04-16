透過彰基電腦斷層掃描，口腔外科醫師才發現少女的囊腫將一顆阻生智齒硬生生推擠到鼻子中線，險些釀成蜂窩性組織炎。（謝瓊雲翻攝）

經過一年的追蹤，囊腫以造袋術引流後明顯縮小，智齒位置緩緩位移到左眼窩正下方。（謝瓊雲翻攝）

少女智齒錯長眼眶下，併發蜂窩性組織炎險失明。(中天新聞提供)

正在準備考試的高三少女，前年發現牙齦腫脹、化膿近2周未好轉，還引發大舌頭，就醫檢查竟發現有顆智齒長在左眼窩下、被囊腫包住，險釀蜂窩性組織炎，經彰基口腔外科醫師蘇竣揚分兩階段治療，縮小囊腫後拔除智齒，讓少女平安出院安心就學。

原本先在診所求診的少女，經轉診至彰基接受電腦斷層掃描，意外發現有顆阻生智齒，竟長到了左眼眶下面，巨大囊腫更占據整個上顎鼻竇；蘇竣揚翻遍文獻與臨床案例，僅發現另一個案因囊腫壓迫影響視力，確認此狀況極為罕見。

因治療計畫攸關少女升學應試，且囊腫位置緊靠視神經，為了不影響少女心情、降低治療壓力，前年底先以「造袋術」將囊腫引流、減壓，經一年觀察追蹤，終於明顯縮小，原本被囊腫推擠到鼻子中線的智齒也慢慢移動到左眼眶正下方。

蘇竣揚醫師使用「超音波骨刀」移除上顎竇外側骨頭，先切除整個囊腫後，再將暴露出來的智齒小心移除。少女術後僅住院一天就迅速恢復、順利出院，讓爸媽也很開心。

蘇竣揚說，阻生智齒生長部位不一，一般不會造成影響、無需特別處理，但若因清潔不易、造成疼痛，或因生長部位異常已對其它器官造成影響，還是需留意觀察，或到口腔外科就診檢查；建議拔除阻生智齒的年齡約在15至19歲，併發症最少。

(中時 )