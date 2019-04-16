正在準備考試的高三少女，前年發現牙齦腫脹、化膿近2周未好轉，還引發大舌頭，就醫檢查竟發現有顆智齒長在左眼窩下、被囊腫包住，險釀蜂窩性組織炎，經彰基口腔外科醫師蘇竣揚分兩階段治療，縮小囊腫後拔除智齒，讓少女平安出院安心就學。
原本先在診所求診的少女，經轉診至彰基接受電腦斷層掃描，意外發現有顆阻生智齒，竟長到了左眼眶下面，巨大囊腫更占據整個上顎鼻竇；蘇竣揚翻遍文獻與臨床案例，僅發現另一個案因囊腫壓迫影響視力，確認此狀況極為罕見。
因治療計畫攸關少女升學應試，且囊腫位置緊靠視神經，為了不影響少女心情、降低治療壓力，前年底先以「造袋術」將囊腫引流、減壓，經一年觀察追蹤，終於明顯縮小，原本被囊腫推擠到鼻子中線的智齒也慢慢移動到左眼眶正下方。
蘇竣揚醫師使用「超音波骨刀」移除上顎竇外側骨頭，先切除整個囊腫後，再將暴露出來的智齒小心移除。少女術後僅住院一天就迅速恢復、順利出院，讓爸媽也很開心。
蘇竣揚說，阻生智齒生長部位不一，一般不會造成影響、無需特別處理，但若因清潔不易、造成疼痛，或因生長部位異常已對其它器官造成影響，還是需留意觀察，或到口腔外科就診檢查；建議拔除阻生智齒的年齡約在15至19歲，併發症最少。
(中時 )
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