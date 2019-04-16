手抖挨轟 阿扁怒PO每秒6.6高速抖動。(圖/取自 陳水扁臉書「新勇哥物語」)

阿扁PO照片，今昔對比。(圖/合成圖，本報資料照)

保外就醫的前總統陳水扁4月6日在臉書貼出一張和三位女性得開心合照，圖中阿扁一隻手穩穩握住手機，三位女生則用手「比心」。外界疾呼阿扁手不抖了抓去關，扁醫療小組成員、也是他主治醫師的陳順勝則覺得「很無聊」，並解釋阿扁經過復健，擅長的政治這一塊恢復的很快，但是他回答不出「100-1」，左右手也分不清。網酸「應該問100億-1億才對」。

前總統陳水扁因聲稱身體不佳目前保外就醫，但先前曾被拍到搭高鐵時見到有攝影機靠近，右手突然有規律顫抖。最近更屢屢PO出甜蜜生活照，日前甚至和3位面貌姣好女子開心合影，照片十分清晰，完全沒有手抖。宅神朱學恒在臉書轉發照片，並說「我在此宣布，第一屆受刑人激怒單身狗大賽開始!」

外界忍無可忍，藍營立委上月也發動「2020把民進黨死當，把阿扁關回去」目前突破30萬人聯署。對於外界不滿聲浪，阿扁顯見苗頭不對，刪掉和3女合照，在臉書貼出幾張復健，並公開一支影片，稱「看能不能跟阿扁一樣1秒鐘抖動6.6次？」。也是醫生的前民進黨立委沈富雄在節目上當場示範，手抖有兩種，但卻沒有這樣的抖。此結論讓來賓笑翻。

據《聯合報》報導，曾任陳水扁醫療小組召集人的台北市長柯文哲，面對網友質疑扁自拍沒有手抖，柯大笑說，扁焦慮時還是會抖，隨後笑說「這條實在很難回答」。扁醫療小組成員、也是他主治醫師的陳順勝對此覺得「很無聊」。

陳順勝解釋，阿扁手抖，是經過各醫學中心專家診斷確立，怎麼還在質疑。並說經過復健，阿扁擅長的政治辯論能力，恢復得很快。但阿扁回答不出「100-1」，也分不清左右手，問他眼鏡是什麼，也說「是掛在眼睛上的東西」。陳順勝強調，阿扁只好了政治這塊，其他方面好像白痴。

PTT政黑板網友說「很奇怪？是把我們大家當白痴吧！問他100減1當然答不出來，問他100億減1億應該就會了～XD」、「也只剩綠共會信陳水扁是真病」、「這種凹法是認真的嗎」、「被政治耽誤的最佳演員」、「這台灣價值要充多少才會有阿扁有生病XD」、「問民進黨100席如果少一席剩幾席 阿扁就會」、「一本正經說幹話」、「我是真的相信阿扁有病，有精神病！」、「可以只好了政治這一塊? 說他不是演的 誰信」、「被質疑還知道要開視訊表演一秒6.6，好厲害的智障」、「不會問阿扁三億+四億 =?」

(中時電子報)