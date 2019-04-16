吳速玲推薦職業媽咪可佩戴Folli Follie細節精緻的耳環，看起來更有個性。（Folli Follie提供）

吳速玲坦承自己超愛美，照鏡子可花上半小時。（Folli Follie提供）

Folli Follie Desire Drops系列耳環，5090元。（Folli Follie提供）

Folli Follie Witty Twist肩背包，5490元。（Folli Follie提供）

Folli Follie Wonderfly系列腕表，7990元。（Folli Follie提供）

吳速玲當了媽咪之後，人生的角色變得更多元，從造型師一躍成為美食家、生活家、美學家，事業一帆風順。最近她為Folli Follie演繹春夏飾品，再度發揮她在造型和美感的專業，不論是扮演專業女強人，或是休閒度假的時尚名媛，穿戴出不風時尚風情。

身為兩個孩子的母親，吳速玲的日子過得既忙碌又充實，但基於對美感的追求，吳速玲忙碌仍不忘時尚，利用空暇的時間好好打扮自己，例如趁著小孩睡著之後，拉長沐浴的時間，對著鏡子好好看看自己，做一些自己喜歡的事，「我光是照鏡子就能照個半小時，戴一下飾品、搭一下衣服，就會覺得心滿意足。」

吳速玲坦承自己很愛美，但她認為女人結婚生子仍應該保有自我，自己覺得開心，小孩也會跟著覺得開心。除了會穿上高調禮服出席時尚派對外，就連帶小孩出門度假休閒，也絕不隨便馬虎，衣著儘量舒適簡約，但只要添點飾品，如誇張的耳環、寬手環，或是項鍊，就能收化龍點睛之效。

Folli Follie在春夏推出「Be Mod,Be Fab」為主題風格的特色飾品，有的摩登時髦，有的氣勢懾人，也有的溫柔典雅，可以完美詮釋女人的多元角色，搭配功能超強的皮包配件，休閒又不減時尚品味，輕鬆裝扮時髦又有型，將時尚媽咪的魅力展現無遺。

(中時 )