吳速玲推薦職業媽咪可佩戴Folli Follie細節精緻的耳環，看起來更有個性。（Folli Follie提供）
吳速玲推薦職業媽咪可佩戴Folli Follie細節精緻的耳環，看起來更有個性。（Folli Follie提供）
吳速玲坦承自己超愛美，照鏡子可花上半小時。（Folli Follie提供）
吳速玲坦承自己超愛美，照鏡子可花上半小時。（Folli Follie提供）
Folli Follie Desire Drops系列耳環，5090元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Desire Drops系列耳環，5090元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Witty Twist肩背包，5490元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Witty Twist肩背包，5490元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Wonderfly系列腕表，7990元。（Folli Follie提供）
Folli Follie Wonderfly系列腕表，7990元。（Folli Follie提供）

吳速玲當了媽咪之後，人生的角色變得更多元，從造型師一躍成為美食家、生活家、美學家，事業一帆風順。最近她為Folli Follie演繹春夏飾品，再度發揮她在造型和美感的專業，不論是扮演專業女強人，或是休閒度假的時尚名媛，穿戴出不風時尚風情。

身為兩個孩子的母親，吳速玲的日子過得既忙碌又充實，但基於對美感的追求，吳速玲忙碌仍不忘時尚，利用空暇的時間好好打扮自己，例如趁著小孩睡著之後，拉長沐浴的時間，對著鏡子好好看看自己，做一些自己喜歡的事，「我光是照鏡子就能照個半小時，戴一下飾品、搭一下衣服，就會覺得心滿意足。」

吳速玲坦承自己很愛美，但她認為女人結婚生子仍應該保有自我，自己覺得開心，小孩也會跟著覺得開心。除了會穿上高調禮服出席時尚派對外，就連帶小孩出門度假休閒，也絕不隨便馬虎，衣著儘量舒適簡約，但只要添點飾品，如誇張的耳環、寬手環，或是項鍊，就能收化龍點睛之效。

Folli Follie在春夏推出「Be Mod,Be Fab」為主題風格的特色飾品，有的摩登時髦，有的氣勢懾人，也有的溫柔典雅，可以完美詮釋女人的多元角色，搭配功能超強的皮包配件，休閒又不減時尚品味，輕鬆裝扮時髦又有型，將時尚媽咪的魅力展現無遺。

(中時 )

#吳速玲