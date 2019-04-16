增設的5號電扶梯位於捷運站1號出口方向，近淡海輕軌紅樹林站。（譚宇哲翻攝）

淡海輕軌去年12月底通車後，吸引民眾搭捷運轉乘，但乘客從捷運紅樹林站下車後，卻無法在站內轉乘輕軌，必須出站後步行5分鐘左右到淡海輕軌紅樹林站搭車，讓乘客頗感不便，新北市捷運局表示，2站台的人行連通道工程預計7月完工，屆時乘客轉乘的步行時間將縮短至1分鐘。

新北市捷運局淡海工務所主任涂貫迪表示，正在進行的捷運紅樹林站與淡海輕軌紅樹林站人行連通道工程，已率先完成捷運紅樹林站4號和5號的站內電扶梯，分別設於月台的兩側，並於4月起啟用。

涂貫迪說，考慮淡海輕軌通車後紅樹林站的旅客有增加趨勢，特別增設捷運站內電扶梯，以紓解同一時間在捷運紅樹林站進出的旅客，在安全優先的考量下，站內電扶梯分別設有踏階破裂即自動暫停和防逆轉安全裝置，並設置緊急停止按鈕，確保乘客使用安全無虞。

涂貫迪表示，以往紅樹林站的捷運、輕軌站外轉乘需要5分鐘路程，連通道開通後，將縮短至1分鐘，對於有隨身行李的旅客，透過連通道也將更安全便捷，未來連通道內除了有自動收費和驗票設備外，同時也會增設簡易詢問處，為來往旅客提供服務。

(中時 )