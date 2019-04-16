為遏止酒駕肇事的事件再度發生，提高駕駛人對不要酒駕的重視，公路總局台中區監理所與台中市道安會報、生命禮儀所共同試辦「靈堂講習」生命教育課程，16日在生命禮儀所登場，與會者並共同宣示「酒駕零容忍」!

台中區監理所指出，從3月1日開始，酒駕道安講習針對酒後駕車再犯者開設12小時「酒駕再犯專班」，並增加實地教育課程，安排酒駕犯罪者到創世基金會探視植物人、見證酒駕導致傷殘的案例。

而為了讓酒駕再犯者有不同的「震撼教育」，監理所16日也跨機關試辦「靈堂講習」實地教育，在台中市生命禮儀所布置一處宛如靈堂的講習場地，並掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，盼讓酒駕再犯者能切身體會酒駕肇事帶給大眾的傷痛。

與會人員當場簽署「酒駕零容忍」宣言，監理所長劉英標指出，盼透過這樣的講習教育讓民眾對酒後駕車有所警惕，以免害人害己。

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(中時 )