台北市「我們的內湖托嬰中心」爆發虐嬰事件，廖姓保母在哄睡一名11月大男嬰時，用身體壓住男嬰將近19分鐘，導致男嬰被悶死；社會局長陳雪慧今進一步透露，根據監視器畫面，該托嬰中心另有一名保母行為與廖姓保母類似，都在哄睡嬰兒時有「壓住」的動作，甚至還有一名保母連續狂巴同一個嬰兒頭部18下，行為令人髮指。

「我們的內湖托嬰中心」月初害死一名新生兒，社會局昨晚第二度發布新聞稿宣布裁處內容，其中包括有其他保母也有不當照顧行為。

市議員高嘉瑜今在民政部門質詢時質疑，4月9日社會局第一次提出裁罰，後來是不是礙於社會輿論與議員要求才進一步調查，昨晚才發新聞稿公布第二波裁處？她也要求陳雪慧說明該托嬰中心具體還有哪些虐嬰行為。

陳雪慧透露，目前僅能要求托嬰中心保留監視錄影畫面至少14天至30天，該托嬰中心保留了14天，結果光是14天的畫面中，就發現保母狂巴一名1歲半嬰兒頭部18次，另名保母則是在哄睡嬰兒時，與廖姓保母有相當相似的行為，都用身體壓住嬰兒。除這兩人之外，該托嬰中心的督導主任明明在場卻未制止不當的照顧方式，所以也被連帶處分。

高嘉瑜痛批，該中心6名保母一半出問題，結果竟然是評鑑甲等的托嬰中心，且社會局2018、2019年都去訪查過，是訪查虛應故事，還是評鑑機制有問題？對此，陳雪慧坦言，評薦指標確實應該調整，過去只有硬體、環境、人力比，以後應該要把陳情投訴、違規被處分限期改善等也列入計分，呈現有時間脈絡的評鑑。

北市議員游淑慧也表示，這起「個案」不只是單一名保母的行為，其他托育人員也有不當照顧行為，是否有針對該集團全部托嬰中心、幼兒園加以調查，確認這並非通案？此外，該案發生後第14天才查到還有其他托育人員也有不當行為，這樣的處理效率社會局能接受嗎？

對此，陳雪慧表示，因為看了錄影帶、組成調查小組並做成逐字稿，所以花了較長時間，但對於該集團所有連鎖托嬰中心、幼兒園狀況都有掌握並訪查，會在總質詢前一併向議會交代；另外，由於該連鎖集團已經與北市府簽約加入準公共化，依法規必須退出。

游淑慧進一步要求，希望社會局研議未來以行政命令要求合法的托嬰中心需加裝監視器、雲端監視系統；陳雪慧承諾，會與法治單位研究如何制定規定，將窮盡一切方法要求業者。

秦慧珠則痛批，這間出事的內湖托嬰中心評鑑甲等，拿到了認證獎狀還有獎金，社會局連他們拿多少錢都不知道，還要再查，實在管理太鬆散，甲等要撤回嗎？且該業者還有個協會，是否有承包其他政府標案？陳雪慧坦言，業者在調查期間確實表現消極，會再查詢是否有承包其他案子。

(中時 )