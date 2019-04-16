海尾大道公赴府城下大道謁祖過爐，數百鄉親今天在雨中徒步相伴。(曹婷婷攝)

百餘年來，每逢農曆3月12日，海尾大道公赴府城下大道謁祖過爐，早已是海尾鄉親老中青三代傳承，走過100多年的傳統，迄今不曾中斷，今天清晨，數百鄉親扶老攜幼，當中不乏祖孫三代穿雨衣一步一步跟著大道公烏心石神轎，在宋江陣護駕下，徒步前往下大道良皇宮，大道公部將飛虎將軍也參與此次謁祖行腳活動，全程來回16公里。

海尾大道公徒步赴下大道謁祖過爐，見證台江與府城之間的信仰文化交流，今年海尾朝皇宮為保存這項文化，特別提出申報海尾大道公赴下大道謁祖過爐，爭列文化資產，文資處委員今天也隨隊觀察訪視，此外，日本北海道大學藤野陽平准教授也前來記錄。

海尾鄉親楊小姐連續12年跟著大道公徒步謁祖，她說，下雨未澆冷大家熱情，陪伴大道公祖回下大道良皇宮謁祖，是一趟感恩回饋的行路旅程，從雨天走到晴天再到雨天，走了12年的心路歷程為何？「值得，只要還走得動，一定會繼續伴著大道公祖走下去，為家人、朋友、家園祈福。」

黃姓阿公說，這幾年帶著太太，背著2位孫子一起跟著大道公行腳，感覺很不錯，能學習大道公祖精神，也從中帶孫子認識宋江陣文化，「這不僅是走路，而是將信仰文化融入其中」，他也希望孫子未來能傳承、走這一段感恩之路。

(中時 )