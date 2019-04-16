曾見過兒童癌症病房帶來的無力感，讓六和高中學生葉雨霈立下想要幫助病童減輕病痛的志向，在今年度的繁星計畫中，葉雨霈順利通過考驗，錄取中國醫藥大學醫學系，甚至也通過台大、長庚、中山醫大等醫療相關科系初試，不過懸壺濟世的夢想不變，葉雨霈謹記那份「無力感」，將其化為服務與醫療的動力。

就讀普通科葉雨霈在高一時，曾服務於兒童癌症病房，看盡病房內的生死離別，讓自己深刻體會到自己幫不上忙的無力感，於是從那時起，就立下想要幫助病童減輕病痛的志向，更加用功讀書希望能夠考取醫學相關科系。

不過，葉雨霈也坦言，在準備的過程中，曾因模擬考成績不如預期，擔心自己錄取不了醫學系，但感謝校內老師的鼓勵與教導，讓她知道自己的弱點與需要加強的方式，在大家的幫助，讓她可以達成夢想，順利錄取中國醫藥大學醫學系。

除了錄取中國醫藥大學醫學系之外，葉雨霈同時也通過國立台灣大學職能治療系、國立台灣大學護理系、長庚醫學院職能治療系、中國醫藥大學藥學系、中山醫學大學語言治療系的申請入學第一階段審核，有機會爭取醫學相關科系「五冠王」。

校長林繼生特別嘉許葉雨霈表現，也被她以個人的經驗為初心、立下宏願，化「無力感」為前進的動力，希望將來自己有能力可以醫助更多人的志向感動。

(中時 )