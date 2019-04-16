午休能提升活力與工作表現，一般在學校或辦公室恐怕只能躺著睡，不過趴睡容易壓迫手腳神經，造成手麻、腳麻，日本推出可平躺的辦公椅，隨時打開就能好眠，美國包括Google等企業也提供可躺下的空間，讓員工有最好的午睡品質。

睡不夠不但影響心情、反應力，對記憶、新陳代謝和血壓也都有衝擊，但既然要睡就得好好睡，壢新醫院運動醫學科主任林頌凱表示，午休時最好躺著睡，對身體負擔最小。日本零售業者推出可平躺的午睡椅，看起來像一般的辦公椅，但只要拉開，從頭部到腳掌都能完全舒展，雖然比不上家裡的大床，但至少能確實躺下，不必擔心趴睡帶來的落枕、脖子酸痛等後遺症。

台灣也有學校提倡躺著午睡，位在北投區的奎山完全中學認為充足的睡眠相當重要，所以首創將一般木製課椅多加了簡單機關，拉開就能當成躺椅，讓學生吃完午飯可以躺下來睡覺。

讓員工躺著睡！Google設「午睡艙」助眠

美國高科技產業也相當鼓勵員工午睡，Google就有著名的「午睡艙（EnergyPods）」，號稱運用NASA技術，幫助員工恢復活力。外觀像是太空艙的半隱密空間，可以隔絕外界刺激，以最舒服的姿勢，幫助血液順暢流到全身。艙內同時內建智慧揚聲器系統，以音樂幫助進一步放鬆，鬧鈴系統則利用燈光和震動，在你設定好的時間，輕柔地叫你起床。

包括臉書、《赫芬頓郵報（The Huffington Post）》也都設置午睡艙裝置，《赫芬頓郵報》共同創辦人阿里安娜．赫芬頓（Arianna Huffington）曾在2007年因睡眠不足導致身心狀態崩潰，因此格外注重員工睡眠品質，《赫芬頓郵報》的午睡室據說和會議室一樣多。

Uber在舊金山的總部同樣設有午睡室，請來專業室內設計師打造，除了睡覺的房間，整體空間還加上客廳、小廚房，讓員工可以有最優質的休息時光。

午睡怎麼睡最好？

除了避免姿勢不良的趴睡，午睡還有一些小訣竅，可以幫你睡得更好：

◎每次午睡最好不要超過20分鐘。

◎盡量每天在同一時間午睡。

◎蓋毯子幫助保暖，也能更快入眠。

◎避免在極度光亮、吵雜的環境午睡。

◎不要太晚午睡，以免打亂睡眠節奏。

◎如果已經有睡眠障礙，就要避免在白天午睡，以免狀況更惡化。

記得午睡也要「定時定量」，在不影響日夜作息的前提下，就能幫助你快速重拾活力，繼續衝刺下半天！

資料來源：Healthy Food House、Inc.、Geek.com

(中時電子報)