嚴立婷上《天才衝衝衝》。（華視）

嚴立婷、徐凱希上《天才衝衝衝》。（華視）

時尚辣媽嚴立婷日前擔任林隆璇演唱會嘉賓，合唱〈流言〉一鳴驚人。她16日錄《天才衝衝衝》前受訪，坦言小時候確實有過歌星夢，「只是沒人鳥我」，1、20歲時還常參加歌唱比賽，卻在參加吳宗憲的《超級新人王》選秀節目時被摧毀歌手夢。她說當時與同學一起報名唱錦繡二重唱的歌，結果歌唱完，「憲哥只說我長得像蜘蛛，手長腳長。完全沒有要聊歌聲的意思。他沒有打擊我，但對我更傷」。

這次和林隆璇在演唱會上合作，林隆璇說她不是適合參加比賽型的，「隆璇老師說我適合出唱片，音質不錯」，她說自己平常擅長的是悲傷的歌路，最喜歡唱梁靜茹、蔡健雅的歌，之前已在經紀人安排下進錄音室錄Demo，結果老公、兒子聽完都不相信那是她的歌聲，老公竟說：「屁咧！」，兒子也說：「媽媽這不是妳唱的，這是誰？」、「我覺得好聽，但這不是妳的聲音。」她笑說：「這應該算稱讚吧？」

被問下一步是要發片嗎？嚴立婷笑回：「我經紀人很無理取鬧，他做事都有步驟的，不是只有錄看看而已。」坦言之後確實可能會出單曲，林隆璇還主動表示要擔任她的單曲製作人。對自己超沒自信的她還反問對方：「老師你最近是否沒工作？」因為年輕時唱歌夢想被打擊的陰影，確實會存留一輩子。

她說，如果是五年前，叫她上台跟林隆璇合唱，她可能會需要「包大人」，但現在，她都入行十多年，自然產方式生了兩個小孩，還流產過三次，變得更勇敢，已經沒有什麼不敢做的了，她事後反覆看那天影片，還是覺得不可思議竟然可以跟這麼這麼有名的音樂製作人一起合唱。林隆璇27日台中場演唱會她仍受邀當嘉賓，且這次經紀人要她加碼多唱一首獨唱曲，她問經紀人「你有要搞砸林隆璇的演唱會嗎」，當給出歌單後，經紀人還發出「哇噻」的驚嘆：「妳要嘛不唱，要嘛這麼有種，唱這麼難的歌？」

嚴立婷笑說，她身邊的人都很沒禮貌，之前知道她去當林隆璇演唱會嘉賓時，媽媽看著她說「林隆璇有答應？」，爸爸只回「噢」，弟弟說「妳敢去喔？」，老公忘了她真的蠻會唱歌，還說她「很有種」、「妳真的答應了妳要去？」

她說，當年比賽被打擊到後，她幾乎絕口不再提唱歌的事，現在卻正一步一步在實現小時候的夢想，她自己也滿想被訓練看看，「畢竟我在錢櫃也唱得不錯」。是被婚姻或主持耽誤的女歌手？她笑說「沒想過」，但內心深處還滿想被訓練看看，「五音不全就不敢說，畢竟我在錢櫃也唱得不錯」。37歲的她無法想像居然是在生了兩個小孩之後，才可能成為唱片圈最資深的新人、最菜卻最老的媽媽歌手，但也坦言很怕聽到被酸「原來什麼人都可以出片」，「因為對我來說，這就是一個圓夢」。

(中時 )