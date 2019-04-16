除了工作上的業務，下班、休假時的社交活動，也被許多人視為重要一環，但有些人總是很不好約，讓同事、朋友感到難接近、難相處，國外網站《Yourtango》整理分析，天生個性就「討厭社交」星座Top5：

第5名：處女座

網站指出，處女座矛盾的性格，渴望事情有些變化卻又害怕改變，例如數個月前約好的聚會，他們會排除萬難空下時間前往；但也很可能因為場合中出現你不喜歡的人，為了避免尷尬，而臨時取消、或不願出席。

第4名：巨蟹座

網站表示，對巨蟹座來說，家就是一切，會投入所有心力與愛在上面，與其說巨蟹討厭社交，應該說他們覺得「家」才是唯一的歸宿，唯有待在家才能感受到踏實感，所以就算整天不出門在家耍廢，內心也覺得充實、快樂。

第3名：雙子座

雙子座不討厭社交，只是相比之下更偏好獨自一人的行程，像是週末與其和一堆朋友鬼混狂歡，雙子更喜歡一個人逛街、看電影，或在家看電視、打電動，網站也說到，雙子不愛社交另一原因，在於他們在聚會中很可能受他人影響而讓自己心情差。

第2名：雙魚座

網站表示，雙魚座其實熱愛社交，但必須建立在雙方價值觀相同的基礎上，若有意見分歧，會讓他們感到焦慮，心思細膩的雙魚很在意別人「如何看自己」，久而久之，雙魚會表現出，只和自己喜歡的同類人相處，與其他價值觀不同的則較疏遠冷淡。

第1名：水瓶座

網站統計分析，水瓶座多認為社交活動「超無聊！」任何需要社交的場合能避則避；若硬逼參加，他們會感到渾身不自在，一心只想快點離開，壞心情全寫在臉上，所以朋友知道水瓶性格無法勉強，往後會慎選聚會參與者，不熟者一律剃除，又或者直接不邀請，讓他們爽在家耍廢。

(中時電子報)