「巴黎之心」聖母院15日晚間驚傳大火，標誌性建築尖塔在數千民眾面前倒塌、葬身火海，舉世揪心，大火也引發世人關心聖母院的整修進度，不過法國史學家怒批，即便聖母院數百年來集萬千寵愛於一身，政府給予她的待遇卻不如名氣響亮，現在才要翻修「根本來不及」。

慘遭祝融的巴黎聖母院具有數百年歷史，是法國人的精神象徵。

舉世震驚的巴黎聖母院大火已在當地時間上午10點（約台灣時間下午4點）左右撲滅，一場大火燒掉標誌建築尖塔、千年古木打造的內部結構、具有象徵意義的玫瑰花窗，卻也喚醒外界對她整修工程的關注。據「今日俄羅斯」（RT）報導，建造於1163年、於1345年竣工的聖母院數百年來持續在人類的戰火、革命、忽視中苟延殘喘，16世紀的宗教衝突、18世紀的法國大革命，都讓建築內的雕像、結構受到嚴重損壞，所幸期間在路易十四世、路易十五世、拿破崙等君主號令下，這座巴黎之心幾度受到修復，但是當戰火、紛爭再度燃起時，世人又忘卻了她的存在。

現代法國政府是在1905年正式擁有聖母院的所有權，至今幾度進行部分修復，政府甚至每年撥款200萬歐元（約新台幣6.97億元）進行翻修，不過修復進度始終不敵時間、汙染、氣候的摧殘，該院發言人菲諾（Andre Finot）2017年直言，聖母院損壞的情況已超出控制。

法新社報導，聖母院15日大火發生後，法國中世紀歷史專家高瓦德（Claude Gauvard）就批評儘管廣受成千上萬法國人、觀光客愛戴，聖母院受到的待遇卻遠不及她的名聲響亮。

要翻修的事項甚至可以寫成一長串名單，她說她曾在整修工作進行前上去過尖塔底部，看到有些砌磚都剝落了，卻只用柵欄圍著防止掉落。

法國媒體《The Local》2017年也曾報導，遠近馳名的滴水獸（gargoyles）慘遭斷頭，政府卻只用「難看的塑膠管」來控制排水。

高瓦德批評，「現在修復工作終於開始進行了，她早該進行的，甚至還有點太晚了。」

(中時電子報)