捕蛇專家詳細解說蛇類習性，民眾看得目不轉睛。（巫靜婷攝）

抓蛇專家林文隆指出，蝦籠因特殊構造，蛇類進入後難以脫逃，適合放在牆邊等蛇自投羅網。（巫靜婷攝）

家中常見的掃把、畚斗是最好的抓蛇工具。（巫靜婷攝）

用掃把畚斗抓住蛇類後，記得要將牠裝進大型垃圾桶以免逃跑。（巫靜婷攝）

蛇類多有靠牆爬行的習性，蝦籠搭配一塊布引導牠順勢入籠。（巫靜婷攝）

蝦籠放至牆邊需搭配膠帶或布塞密籠旁縫隙，並引導蛇類入籠，以免牠從旁逃竄。（巫靜婷攝）

夏日時節將至，氣溫逐漸升高，蛇類及蜂類出沒頻率增加，許多民眾對於牠們相當懼怕，因不了解習性，遇到時總手足無措，苗栗縣政府農業處為使民眾了解蛇、蜂習性，冷靜面對處理16日在苗栗市恭敬里中山堂舉辦研習活動，教導民眾運用家中常見工具輕鬆抓蛇捕蜂。

「蛇蜂到家作客不要怕！」研習活動，邀請台中市野生動物保育協會講師林文隆及雲林縣補蜂達人程明德帶領民眾認識蛇類及蜂類，現場示範如何用打掃工具捕捉蛇類，不僅吸引社區民眾參加，更有廠商特地來學技巧，林文隆指出，蛇最愛藏廚房，常見蛇夾抓蛇易傷害動物，受傷蛇類腐爛發臭更難處理。

林文隆俐落提起眼鏡蛇尾防止牠隨意亂竄，他指出台灣6大毒蛇中，眼鏡蛇致死率排名第二，第一為雨傘節，第三之後依序為鎖鏈蛇、百步蛇、龜殼花、赤尾青竹絲，顛覆眾人既定印象，他說，眼鏡蛇昂起頭發出嘶嘶聲是保持警戒，攻擊時用鼻部衝撞不會隨意咬人，用掃把即可輕易壓制。

林文隆說，所有的蛇類攻擊距離約為身長的1／3，台灣最長的蛇是臭青公或錦蛇，目前協會捕捉的最長紀錄為2.7公尺，所以牠最長的攻擊距離為90公分，用一支長約為120公分的掃把壓制，蛇很難攻擊到人，何況是常見100公分左右的蛇，用掃把加畚斗處理綽綽有餘。

他表示，掃把加畚斗掃起蛇類並壓制後，只要將牠丟進大型垃圾桶，牠想跑也難；另外，蛇類都有沿牆爬行的習慣，用一塊布部分塞入蝦籠中，順向擺放蛇類常出沒的牆邊，2天內通常牠會自投羅網，因為蝦籠的特殊構造，蛇進去就出不來，若牠頭進身不進用掃把輕敲尾巴能加速進籠。

無論用打掃工具還是雨傘、蝦籠，抓住蛇請盡速讓專業人士處理，蛇類最愛躲在家中的廚房和浴廁，其次是客廳、雜物間等，若自己實在抓不到蛇，通報前請先將家中雜物搬移，記住捕蛇專家到場是抓蛇，不是幫忙搬家，另外，看見蛇的尾巴開始抖動代表牠準備攻擊，千萬別再逗弄。

(中時 )