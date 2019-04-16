東勢分局針對東勢、新社區賞螢熱點，實施假日交通疏導措施。（王文吉翻攝）

台中東勢螢火蟲大爆發 假日交通疏導

時序進入4月，春日的夜晚風景也將更多采多姿！東勢警分局轄內東勢林場、軟埤坑農場及薰衣草森林等皆屬中部地區賞螢勝地，螢火蟲活躍高峰期約落在4月中至4月底左右，其中，東勢林場園區螢火蟲數量已達10萬隻。

東勢分局為維護賞螢遊客之旅遊品質及沿線交通秩序，提前召開交通疏導協調會，並宣布自4月13日起至28日假日期間，針對勢林街、東坑路、慶福街等賞螢路線，規劃相關交通疏導作為，請賞螢民眾配合交管人員指揮，依照各園區規劃停放車輛。

東勢分局指出，因賞螢地區主要道路不乏彎道、陡坡或路幅狹窄處，且停車空間有限，為提供賞螢遊客最為順暢及安全的交通環境，針對活動沿線各重要道路路口，編排警力、義交人員，全力執行相關交通疏導工作。

東勢分局表示，基於往年經驗離場車流較為集中，將造成勢林街車輛壅塞，建議離場北上遊客，行至東環街時右轉往東蘭路，至國道1號苗栗交流道，另欲往豐原或國道四號之遊客，可於東環街右轉往東蘭路，行至石城街時左轉，由石山巷往豐原方向行駛，並請隨時收聽警廣，掌握即時路況減少行車時間

警方也呼籲，賞螢時注意安全，不抓、不干擾螢火蟲愛護生態，並盡量避免光線危害，若有必要也請以紅色或深色玻璃紙罩住光源，以減少對螢火蟲的干擾，讓螢火蟲安全繁衍下一代。

(中時 )