親民黨主席宋楚瑜率領的粵港澳參訪團16日上午參觀了香港展城館，了解香港建設發展的演變，以及未來的規劃。參訪團也與香港政制及內地事務局座談，參訪團成員與局長聶德權就「粵港澳大灣區整體發展建設」交換意見。宋楚瑜中午接受媒體採訪時也證實，下午將和香港行政長官林鄭月娥會面。受訪時宋楚瑜也對進中聯辦表達自己的看法。

宋楚瑜表示，自己和林鄭月娥是舊識 ，連續兩年在APEC領袖會議中，與她有多次互動。他會把上午參觀展城館，以及與聶德權座談的心得與她分享。宋楚瑜今天還會送給林鄭月娥ㄧ張照片，是參加APEC領袖會議時，他與林鄭月娥以及新加總理李顯龍三人的合照。

宋楚瑜也提到，香港過去在經濟方面，已有很高的成就。香港的法治、自由、開放，以及對文官專業、操守的培訓，都獲得外界很高評價。推動「粵港澳大灣區」發展時，要整合港、澳及九個不同城市，香港如何維持傳統的優勢且讓經濟發展更上層樓？都是值得大家關注的地方。

媒體詢問，為什麼關注粵港澳大灣區的發展？對台灣重要嗎？他回答：「當然重要！」，「大灣區的人口及經濟總量超約東京、紐約、舊金山三大灣區，它將影響大陸華南地區、港澳的產業和經貿發展，台灣不可能不受影響。不過，到底是危機還是契機？我們必須務實地來考察看看。另外，也與當地台商座談，了解台商所面臨的各項問題。

媒體也詢問，台灣方面對於政治人物進入中聯辦似乎有所批評？宋楚瑜回應，每個人對事情有不同的看法。他表示，他並不是第一次進香港中聯辦，2007年時，時任中聯辦主任高祀仁就曾邀請他在中聯辦招待所吃飯，這次也不例外。況且他曾經在北京與中共總書記習近平會面，兩次參加APEC領袖會議與習主席互動，也沒有因爲這樣「變成共產黨」，所以不用擔心。

(旺報 )