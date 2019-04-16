穿漂漂亮亮還能遊走世界各國，你今天也想去航空業上班了嗎？中天綜合台《麻辣天后傳》今（16）日播出主題「全台灣最常罷工的行業 飛機場內的黑暗面大曝光！」邀請航空業人員分享「飛機場黑暗面」，破除大眾對於航空業的美好想像，包含超長工時、面對客人無理要求也只能微笑面對、還有空姐因工時不穩定、長時間不在台灣，男友劈腿偷人！

前阿聯酋航空空姐Kathy表示，曾有男旅客因對餐點不滿意，要求換雞肉口味，竟口出惡言大罵「I want my fxxx chicken」，還拿餐盤攻擊，當時她根據航空公司規定，正蹲著和客人平視說話，根本來不及閃躲，手臂遭餐盤劃傷出血，還好座艙長及時出面制止，飛機一降落，該旅客就被航警上銬帶下飛機。

台灣航空業雖然可以有工會，卻面臨「沒人敢組」的情形，前復興航空員工Louis表示，連公司倒閉，都是親朋好友看了新聞，和他們說才知道，不只沒有時間難過，還要忙著幫公司善後、辦理退費、更換航空，最慘的是心情已經很糟，還要被旅客罵到臭頭，資遣費更是連一個月的薪資都不到。對於大家謠傳「面試航空業時，若回答支持工會就不被錄取」的問題，Kathy則直呼：「在杜拜組工會是犯法的，直接會被抓去關！」更多精彩內容請鎖定今晚11點中天綜合台《麻辣天后傳》。

全台灣最常罷工的行業 飛機場內的黑暗面大曝光！2019.04.16

(中時電子報)