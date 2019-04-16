前總統馬英九提名的4名大法官任期即將屆滿，總統蔡英文將提名4人，目前正由外界推薦人選中，社團法人「中華民國檢察官協會」、法務部分別推薦台灣高檢署主任檢察官呂丁旺、最高檢察署檢察官朱富美。呂、朱均為司法官訓練所22期結業，都是法學素養、經驗豐富的法界人才，檢察界都寄以厚望。

由於前總統馬英九提名的湯德宗等4名大法官任期在10月1日屆滿，總統蔡英文3月6日核定提名審薦小組的6名成員，審薦小組開會後，決定開放16天供外界推薦人選，之後進行審查工作，再由蔡提名，送立法院行使同意權投票。

其中，檢察官協會推薦呂丁旺、朱富美2人，法務部的推薦名單，也包括朱富美。

現職高檢署主任檢察官的呂丁旺，司法官22期結業，是中正大學法律系博士，呂曾任台北地檢署檢察官、高檢署檢察官、法務部法律事務司副司長、行政院第一組辦事檢察官等職務。

呂丁旺的專長，包括刑事法、刑事程序法、刑事司法制度、刑事實體法（刑法及特別刑法）

、個人資料保護法、政府採購法等，相關著作很多，法學評論散見於各大媒體。

至於朱富美，為司法官22期結業，台大法學博士、美國哈佛大學甘乃迪學院研究、美國印第安那大學法學碩士。

朱富美夫婿是現任台北地檢署檢察長邢泰釗，朱富美曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、台北、桃園地檢署主任檢察官，法務部檢察司檢察官、她任職桃檢主任檢察官期間，偵辦過劉邦友官邸血案，並為行政院主辦的女性領導者研究班第1期結業、總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務。

朱富美赴美留學專攻智慧財產權，因此她成為當年中美智慧財產權的我方諮商代表之一，以及加入WTO的法務部諮商代表，精通德、英語。她調任最高檢期間，一直從事法律相關研究。

(中時 )