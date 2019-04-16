美國F-35A戰機首度部署中東

4架美國空軍F-35A戰機15日已飛抵阿拉伯聯合大公國，首度展開中東部署。

據「空軍時報」（Airforce Times）與《航空家》（Aviationist）網報導，美國空軍中央司令部（US Air Force Central Command）說，來自第388與419戰機聯隊的F-35A戰機已飛抵阿聯的達夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）。

「在任何威脅中，F-35A都能提供美國空中優勢，」美國空軍參謀長古德芬（David Goldfein）說，「而說到聯軍要有『四分衛』，能協同作戰的F-35A顯然能扮演領導角色。」

B-1B「槍騎兵」（Lancer）轟炸機1個多月前才結束部署，飛離卡達的烏岱德空軍基地（al-Udeid Air Base），而F-22歷經5年連續作戰，也首度結束部署當地的任務。

在3架加油機支援下，這些F-35中途停留西班牙莫隆空軍基地（Moron Air Base）。而有更多「閃電II」式（Lightning II）戰機正循同樣的航線加入部署，預計起碼有12架F-35會部署阿聯。

F-35很可能會被賦予類似F-22「猛禽」（Raptor）戰機的任務，那就是利用隱形優勢，充分發揮強大電子戰設備與感測器的卓越性能，負責蒐集敵方系統的詳細情資，並透過網路分享資訊，同時護航友人或無人打擊戰機，進出伊拉克與敘利亞等地，執行空襲任務。

雖然美國空軍先前在歐洲與太平洋部署F-35A，但並未在這些戰區投入任何實戰。而據空軍說，F-35A早在2016已具備初始戰力。未來它們在中東將主要用來對付伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國（ISIS）成員。先前海軍陸戰隊的F-35B也曾在這兩國對付激進分子，不過今年2月已結束部署。

(中時電子報)