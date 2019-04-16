金門因早期戰地戰備的需要，道路密度高居全國第一，但不同時期的混凝土、瀝青混合共構路面，也帶來不一樣的維修難度。縣長楊鎮浯今（16）日率縣府團隊下鄉勘查，敲定整合各工程機關溝通規畫，避免挖挖補補的路平作業原則。
縣府指出，金門蛛網狀的道路四通八達，但也出現路幅窄、路口多等特有狀況，且以反空降堡做為路口圓環，混凝土搭配瀝青共構的道路結構，也在因應戰備需求，洋溢特殊戰地意象外，面臨不一樣的道路維護狀況。
縣府基於路網規畫和路平維護2大方向，今年針對交通流量較大，但民眾對路況反應較差的金山路、環島南路1段、經武路及環島南路3段，優先執行路平維護工作。
其中，做為水頭碼頭通往尚義機場捷徑，后湖中心教練場一帶的環島南路1段，以及和平新村路段，因路面挖挖補補不平整，車輛通過有如「蹦蹦車」，機車高速騎乘尤其危險，更是交通最讓人憂心的地方。
楊鎮浯縣長今天下午率同縣府工務處長許鴻志，偕金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智和榜林村長楊龍傳等人現場勘查，強調路平是持續性工作，不是「專案」，未來將在把錢花在刀口上的原則下，與各工程機關在管線共構方面做好調查、溝通和規畫的整合工作，還給用路人平整的道路，避免再有挖挖補補的情形。
當地民眾表示，早期基於戰備整備需要，全島道路處於高妥善率，在「單打雙不打」期間，對岸炮彈落地炸出大洞，馬上連夜挖彈補洞，次日完全看不出來。結束軍管以後，開放民用車輛，數量連年激增，加上各項開發建設需求，路面破損和挖挖補補變成常態，與當年不可同日而語，期待縣府新團隊做出一番成績，讓觀光大縣的目標就從路平做起，別讓遊客再有到處「補丁」的壞印象。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。