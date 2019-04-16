后湖中心教練場一帶的路面不良，楊鎮浯縣長等人實地勘查。（李金生攝）

「挖挖補補過3年」，民眾看了就有氣。（李金生攝）

不平整的路面帶來交通安全疑慮，縣府擬訂改善進程。（李金生攝）

楊鎮浯縣長聽取縣府工務處的規畫簡報，強調與施工機關做好溝通、整合工作。（李金生攝）

楊鎮浯縣長勘查和平新村一帶路段，要求優先改善解決。（李金生攝）

金門因早期戰地戰備的需要，道路密度高居全國第一，但不同時期的混凝土、瀝青混合共構路面，也帶來不一樣的維修難度。縣長楊鎮浯今（16）日率縣府團隊下鄉勘查，敲定整合各工程機關溝通規畫，避免挖挖補補的路平作業原則。

縣府指出，金門蛛網狀的道路四通八達，但也出現路幅窄、路口多等特有狀況，且以反空降堡做為路口圓環，混凝土搭配瀝青共構的道路結構，也在因應戰備需求，洋溢特殊戰地意象外，面臨不一樣的道路維護狀況。

縣府基於路網規畫和路平維護2大方向，今年針對交通流量較大，但民眾對路況反應較差的金山路、環島南路1段、經武路及環島南路3段，優先執行路平維護工作。

其中，做為水頭碼頭通往尚義機場捷徑，后湖中心教練場一帶的環島南路1段，以及和平新村路段，因路面挖挖補補不平整，車輛通過有如「蹦蹦車」，機車高速騎乘尤其危險，更是交通最讓人憂心的地方。

楊鎮浯縣長今天下午率同縣府工務處長許鴻志，偕金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智和榜林村長楊龍傳等人現場勘查，強調路平是持續性工作，不是「專案」，未來將在把錢花在刀口上的原則下，與各工程機關在管線共構方面做好調查、溝通和規畫的整合工作，還給用路人平整的道路，避免再有挖挖補補的情形。

當地民眾表示，早期基於戰備整備需要，全島道路處於高妥善率，在「單打雙不打」期間，對岸炮彈落地炸出大洞，馬上連夜挖彈補洞，次日完全看不出來。結束軍管以後，開放民用車輛，數量連年激增，加上各項開發建設需求，路面破損和挖挖補補變成常態，與當年不可同日而語，期待縣府新團隊做出一番成績，讓觀光大縣的目標就從路平做起，別讓遊客再有到處「補丁」的壞印象。

(中時 )