小型廚餘處理機。（廖德修攝）

家用廚餘處理機可把廚餘變成堆肥。（廖德修攝）

熟廚餘作為養豬飼料為台灣多年來的飼養文化與行為，環保署目前將推動新一波廚餘處理的新選擇，讓民眾在家裡自己動手做環保，把家中的熟廚餘簡單變堆肥（黑金）。業者表示，市面上的廚餘處理機最便宜的大約1.6萬元一台，適合小家庭。

環保署環境督察總隊長李健育表示，針對廚餘處理問題，已訂定短、中、長期廚餘妥善處理的分階段計畫。短期由地方政府完成廚餘破碎、脫水及高速發酵設施，並與民間堆肥廠合作，將破碎脫水後的廚餘作為動植物性肥分使用。而中長期加碼補助地方政府設置生質能源廠及區域堆肥廠等大型設施，總補助金額超過10億元。

近來環保意識抬頭，民眾深刻體認到維護環境的重要性。環保署提供民眾一種熟廚餘的新型態處理方式，只要將家中廚餘投入處理機，一天的時間輕輕鬆鬆變堆肥。雖然會有購買成本與電費負擔，但是解決了廚餘臭味問題，提升居家環境品質，產生的堆肥還可以種植盆栽。

環保署說，已與國內知名大賣場及量販店洽談合作模式，將沒有賣完的蔬果集中收集後產製堆肥，並回饋給提供農產品之契作農戶，落實循環型農業的模式，進一步協助企業落實社會責任，達到永續經營的目標。

最近環保機關對於廚餘養豬場的加強管理，熟廚餘處理的委託費用已逐漸提高，環保署希望能有更多民眾、企業、餐廳為廚餘處理多投入心力，共同解決國內廚餘處理問題。

(中時 )