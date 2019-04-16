針對鴻海董事長郭台銘考慮參選總統一事，國民黨中央16日傍晚提出三點最新回應，指出郭台銘是資深黨員，但相關黨部在2000年時未即時通知本人辦理黨員重新登記。至於郭台銘的黨權行使，將由黨中央的組發會，依據相關規定進行處理及認定。
國民黨發出三點聲明如下：
一、郭台銘董事長於民國59年加入國民黨，是資深黨員，但在2000年辦理黨員重登記時，因郭董事長事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭董事長本人辦理重新登記，但郭董事長仍持續給予國民黨大力支持。因此郭董事長雖然具有黨員身份，但其「黨權」的行使，將由組發會依據相關規定進行處理及認定。
二、目前郭董事長尚未正式宣布參選，同時本黨的總統初選作業亦尚未正式啟動，因此現階段對於特定候選人的資格進行認定，時機有點過早。
三、黨中央目前仍會依照既有節奏，進行相關溝通協調工作，亦會盡最大的努力找出最有希望獲勝的候選人，贏得2020總統大選。
(旺報 )
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