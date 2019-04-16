新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權等人，16日前往新竹市，與新竹市長林智堅就招商、新創、觀光等產業交流，也期望擴大兩地合作機會，除提及響應蔡英文總統新南向政策外，兩地「新」商機、觀光頻繁，也期望加強合作、交流機會。

黃偉權與副代表邱俊育、主任林詩慧16日前往新竹市政府，林智堅指出，新加坡面積不大、人口不多，卻在國際舞台中扮演重要角色，他特別盼望今年、明年前往新加坡拜訪，參觀「LaunchPad」新創園區、動物園、國家圖書館等。

黃偉權表示，過去曾與蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、荷蘭代表紀維德等人見面，從他們口中得知新竹市的評價，且新竹市有許多大廠在新加坡設有分公司，而新加坡正大力倡導新創，結合大學與廠商，爭取天使基金，其中以LaunchPad新創園區最具代表性。黃偉權指出，蔡政府推動新南向政策，東南亞國家協會將在2020年一體化，台灣在2013年簽訂的「台星經濟夥伴協定」免稅也有利雙方出口，新竹市更有IT、AI、3C產業聚落，期望台灣與竹市IT產業可以新加坡為窗口，將產品輸往東協國家。

雙方就觀光議題交流，黃偉權指出，新加坡一年有43、44萬人次赴台旅遊，更有不少聯航班機往返台、新兩地，他也推薦新竹市參加新加坡旅遊展，拓展知名度、行銷商品。林智堅也積極行銷新竹市觀光亮點，以及在地特產如米粉等，期望能藉由城市交流行銷新竹市。

(中時 )