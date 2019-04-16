法國網紅「酷的夢」。(圖/橘子集團提供)

全台瘋大甲媽祖遶境，連外國人氣網紅也來玩！橘子集團結盟大甲鎮瀾宮推出的「beanfun! 媽祖趣遶境」活動，特別邀請YouTube頻道訂閱人數超過百萬的日籍網紅三原慧悟、來自法國的youtuber酷的夢- Ku's dream、台灣藝人何美、beanfun!代言人陳瑀希拍攝「有FUN有保庇」。

各國網紅體驗大甲媽遶境，拍攝「有FUN有保庇」。(圖/橘子集團提供)

為了獲得大甲媽加持的錢母發財金及保庇王稱號使出渾身解數，扮醜、搞笑樣樣來，引起參拜香客圍觀，現場笑聲不斷。其中法國網紅酷的夢更是跟著大甲媽遶透透，沿路拿發財金、擲聖筊、扛轎、找壓轎金、品嚐台灣美食，直呼「台灣人真的太熱情了，下次要帶媽媽一起來！」

節目中，何美搭配酷的夢，對決陳瑀希與三原，並以闖關模式挑戰媽祖文化、趣味猜歌王、beanfun功能小知識等，節目中還特別請來鎮瀾宮副董事長鄭銘坤擔任頒獎嘉賓，最後三原挾帶驚人氣勢骰到保送關卡，直接獲得勝利。

來自法國的「酷的夢」這次親身參與遶境，被遶境規模與人潮嚇傻。他說：「在法國其實沒有這樣的大型宗教活動，之前雖然曾聽朋友說過大甲媽遶境，但親眼看到這麼多民眾為了信仰走這麼遠的路還是很感動。」酷的夢在beanfun!保庇車與保庇屋參與互動遊戲，抽籤拿發財金錢母、擲筊拿令旗，結果抽中最大獎$88元發財金，開心的說：「遶境沿路上我感受到台灣人的熱情，好感動！希望明年可以帶媽媽一起來參加。」

媽祖遶境即將回鑾，「beanfun! 媽祖趣遶境」各項活動，包含宮廟踩點打卡拿「2019大甲媽遶境進香己亥年證書」、線上簽到拿發財金等也進入倒數，有興趣的民眾可以把握最後機會。此外，beanfun!Q市集還加碼推出【大甲媽 x GAMA Q & Buddies】動態貼圖，即日起至4月28日，只要到Q市集專區訂閱並簽到，有機會抽iphone MAX 。

(中時電子報)