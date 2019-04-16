新北市中和警分局與積穗國中合作舉辦第3場犯罪預防宣導活動，透過生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與積穗國中合作舉辦第3場犯罪預防宣導活動，邀請藝人蘿莉塔、卡古、瑪莉亞、阿布等擔任主持人，透過生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。

活動由積穗國中8年12班帶來英文歌曲表演，揭開活動序幕，年輕女星瑪莉亞、蘿莉塔以活潑又俏皮的方式，和學生們互動，氣氛非常熱絡。藝人們均表示，希望發揮公眾人物的影響力，建立學生正確的反毒觀念。

新北市中和警分局與積穗國中合作舉辦第3場犯罪預防宣導活動，透過生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。（葉書宏翻攝）

值得一提，警員戴上可愛的頭套，扮演大頭娃娃直接發送糖果，成為全場焦點。不少學生直呼，「反毒活動原來這麼有趣，希望可以多辦幾次。」

中和警分局長張錦成表示，鑑於吸毒人口不斷增加，吸食年齡不斷下降，為防止毒品進入校園，滲透年輕族群，近年來積極與各級學校合作，期許可以有效預防毒品或幫派滲入校園，營造友善、安全、健康之校園。

張錦成表示，學生應注意本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物，應參與正當的休閒活動，共同創造無毒的友善學習環境。

中和警分局秘書室主任廖盈如指出，警分局進入校園並結合社區，教導學生正確的法律常識，宣導實用的｢反詐騙、反毒品、反霸凌｣等犯罪預防常識，讓正確觀念潛移默化到學生心中。

新北市中和警分局與積穗國中合作舉辦第3場犯罪預防宣導活動，透過生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與積穗國中合作舉辦第3場犯罪預防宣導活動，透過生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。（葉書宏翻攝）

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(中時 )