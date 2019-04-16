立委高金素梅上台質詢。（資料照/姚志平攝）

《不務正業，角色混亂……，又是陳吉仲！》

立委高金素梅日前在立法院質詢農委會主委陳吉仲戰力滿點，幾乎句句電爆，她嗆陳吉仲是個不及格的主委，還以為站在她前面的是陸委會主委。方才高金素梅再度於臉書PO影片，嗆陳吉仲竟然指控她一年前揭發的「農業金庫 ODA案」是假新聞，批民進黨想將農民血汗錢拿去援助外國的公共工程，而農民想貸款卻很困難。她指陳吉仲不務正業，一轉身，居然又變身NCC主委了！

日前在立法院電爆農委會主委陳吉仲的高金素梅，再度於臉書PO影片，批陳吉仲一轉身，居然又變身NCC主委了！陳吉仲指控高金素梅一年前揭發的「農業金庫 ODA案」是假新聞。高金素梅說，她就一次講清楚……倒底是「假新聞」？還是「掏空農民存款的未遂犯」？

影片中，高金素梅說，被她稱為臉色蒼白的陳吉仲，「又不務正業的當起了NCC的主委」。在委員會裡報告了有關農委會的十大假新聞，將她在去年四月質疑的，農業金庫將投入政府開發協助ODA計畫，說成了假新聞。

面對陳吉仲的指控，高金素梅說，用法律語言來講的話，就是掩護犯罪未遂案。未遂案的始作俑者是民進黨。就在去年的3月19號，在立法院的財政委員會，民進黨立委鍾佳濱提出了一個臨時提案，要金管會主委顧立雄，還有農委會要修法。讓農業金庫跨足ODA的新南向放款業務，此提案當時在財政委員會，獲得了四位民進黨委員聯署並且通過了。

這引起了高金素梅的關切還有質疑，鍾佳濱當時質詢顧立雄說，台灣的農業金庫有7000億的存款，13年來貸放給農民的卻不到3成，有將近5千億的閒置資金，很可怕!

高金素梅質疑，ODA是什麼狀況?居然要動用到我們農漁民辛苦的資金。如果這件事情，讓我們的返鄉青年清楚知道，政府寧可把5千億的錢，放到ODA新南向國，而不支持我們現在所有農漁民青年返鄉的這些年青人身上。她相信，會引起非常大的抗議。

高金素梅說，鍾佳濱認為那5千億閒置資金應該拿去投入援助新南向國公共工程的ODA計畫，拿農民存款去援助外國的公共工程。她認為這樣的提案是大有問題的!

她說，農業金庫的七千億，是台灣農漁民多年來辛苦儲蓄的結果，這筆錢按照農業金庫成立的宗旨，是要辦裡農林漁牧融資，以及要穩定農業金融促進農業經濟發展。也就是「取之於農民，用之於農民。」可是現在民進黨卻提案，要把這筆錢用在外國的公共工程業務，這樣的國際貸放有沒有風險?她認為當然有，而且有極大的風險!

高金素梅問，一但貸款出去收不回來怎麼辦?這樣的風險有沒有評估過?我們根本不知道，所以當她看到這提案而且在委員會裡面通過，她當然對農漁民的資金以及血汗錢，非常的擔憂。

高金素梅說，農業金庫貸款績效差，是農漁民不去貸款嗎?當然不是，是因為農漁民「貸不到款」，特別是沒有貸款擔保品的青年農民!「陳主委，你沾沾自喜的青年農業創業貸款，七年來只貸了30多億，平均每年的貸放款不到5億。」台灣的農民要向農業金庫貸款是這麼困難，民進黨卻要把這七千億大把大把拿去給外國公共工程。

高金素梅問，如果不是她和親民黨團召開記者會，這個民進黨策劃的搬錢計畫不就得逞了嗎?她嗆陳吉仲，將她的揭發說成是假新聞，如果是支持把農民血汗錢的農民金庫，拿去撒在外國公共工程就明白說出來。

(中時電子報)