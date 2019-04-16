影音網站YouTube一項原本內建做為打擊假資訊的事實查核功能演算法，沒想到在這次查核巴黎聖母院大火出包，誤將巴黎聖母院火災直播與美國911恐怖攻擊事件細節連結起來。

據美媒《ABC News》16日報導，巴黎聖母院15日傍晚發生大火，造成尖塔倒塌及部分屋頂塌陷，滾滾黑煙衝向天際，各大新聞網站紛紛在YouTube上直播火災過程，但部分影片下方卻有不尋常的文字訊息欄跳出來，也就是「大英百科全書」有關美國911恐怖攻擊的說明。

Google旗下的YouTube發言人表示，這些文字訊息欄，原先是設計為了阻止錯誤訊息的散播，以免知名事件被用來散布陰謀，這些文字訊息欄是由演算法自動觸發，而我們的系統有時會做出錯誤決定，而火災直播相關的文字訊息欄已經停用。

外界強烈批評YouTube影片含有誤導及極端內容後，YouTube去年為敏感議題的搜尋結果加入事實查核資訊，也會連結如維基百科（Wikipedia）等其他外部網站內容。

911攻擊為2001年9月11日蓋達組織（Al-Qaeda）聖戰士劫持2架客機分別衝撞紐約世界貿易中心（World Trade Center）兩棟大樓，造成高樓倒塌；另有一架遭劫持的客機撞擊五角大廈。整起事件造成3000人死亡。

(中時電子報)