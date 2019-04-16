有意參選2020總統的前立法院長王金平今接受《少康戰情室》節目專訪，對於曾稱選舉公報上一定會有王金平的名字，王表示，這是一個決心、信心，決心選到底，也有信心一定會有機會選到底。至於是否初選不過仍要「做到底」？他則回「也不是這意思」，所以有人問是否要違紀競選，「我說那是你講的，我從不講什麼違紀不違紀的問題」。

談及自認能一路過關斬將，王金平拿出媒體民調表示，自己的民調已經起來、一直成長中，先前是10幾％，現在為20幾％，且自認治國理念能完整講出來，一定會說服更多「深藍」。

他進一步指出，若與高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫相比，自己支持度22％、泛藍支持度10.5％；另與韓、朱及鴻海董事長郭台銘相較，自己支持度19.1％、泛藍6.5％，其中泛藍還有90幾％可以努力，也表示一些中間或潛力選民的都還算滿支持的，未來能的爭取空間很大，只要努力去說服，把治國理念讓大家能了解並接受，「所以我一直對自己的競選有相當信心。」

面對主持人詢問「卡韓」一說，王金平則反駁，身為國民黨員「我有權利選啊！」怎麼說卡誰呢？這沒道理，「所以你想這種做法不也是卡我嗎？卡我不能參選啊！」他強調，自己只是要參選，不是要接受徵召或用什麼方式，「不尊重我反而是你卡我不是嗎？要用什麼徵召的，那徵召完了我們都沒有了」，所以這誰卡誰的問題，大家好好再想一下。

至於面對熱情的「韓粉」是否有壓力？王表示，不必把壓力放在身上，每個韓粉都有權利表達支持韓國瑜，這沒什麼特別，而自己至今也未跟韓國瑜談起選總統的事。被問及若韓國瑜不選，是否會支持王金平？王笑回，還沒跟韓國瑜談，但「應該若干程度會啦！如果他不選的話」。

對於如今傳出國民黨將改採「民調式徵召」，王金平則表示，要看提名機制怎麼做，「現在提名機制都沒有訂出來，我們不知道他所謂提名徵召意思是怎麼樣」。

(中時 )