國內機車死亡事故數量居高不下，原因出在「觀念」有問題，交通部公路總局推出補助措施，4月16日起至11月22日止參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，補助每人訓練費1000元，名額共計8000人，希望民眾考照前先建立完整的防衛及安全駕駛觀念。

根據警政署統計，近5年機車A1類事故死亡人數約3500人，占總A1類事故死亡人數近5成，而機車事故肇事原因前6名皆與駕駛人交通安全觀念相關，故應針對機車駕駛人申請機車駕照考驗前，加強安全駕駛教育訓練。

交通部委由公路總局辦理機車駕訓補助外，同時透過專家編撰統一學科教材，並針對駕訓班的師資辦理專案訓練，提升教學品質，落實機車駕駛人訓練。後續將透過委外研究案，藉由專業團隊分析成效，做為未來課程改善及推動駕訓制度的參考。

公路總局表示，民眾於申請機車駕照考驗前，透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，未來終生皆可受用，目前全台辦理機車班之駕訓班有24家，公路總局將持續鼓勵業者增設普通重型機車班，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上公路總局網站機車補助專區（https：／／ppt.cc／fHBSTx）查詢。

(中時 )